Импорт автомобилей из Китая вырос в 35 раз

За девять месяцев 2023 года Кыргызстан импортировал из Китая 32 тысячи 573 автомобиля. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 35 раз. За девять месяцев 2022-го ввезено всего 938 машин.

Стоимость автомобилей составила $516,3 миллиона. Это значит, что один автомобиль в среднем стоит $15,8 тысячи.

Выросли показатели ввоза автомобилей из Южной Кореи. Их импортировано 38 тысяч 375 на $321,1 миллиона. Это в восемь раз выше уровня прошлого года, когда в страну привезли 4,7 тысячи автомобилей из Южной Кореи на $30,5 миллиона.

Кроме того, 15 тысяч 6 машин стоимостью $153,8 миллиона привезли из США, 10 тысяч 796 за $105,4 миллиона — из России и 9 тысяч 5 на $151 миллион — из Японии.

Всего за девять месяцев 2023 года в Кыргызстан импортировано 122 тысячи 458 автомобилей стоимостью $1 миллиард 667,1 миллиона. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 4,8 раза.