На 7,1 миллиарда сомов выросли долги по налогам у крупных неплательщиков

За полтора месяца долги крупных неплательщиков налогов выросли на 7 миллиардов 172,1 миллиона сомов. Такие данные приводит Налоговая служба.

На сегодня долг составляет 34 миллиарда 20,7 миллиона сомов. Большую часть задолжали компании Бишкека — 28,4 миллиарда. По сравнению с данными декабря 2022 года показатель вырос на 5,5 миллиарда сомов.

Самый большой долг числится по Свердловскому району — более 12 миллиардов. К тому же еще 408,7 миллиона сомов долгов насчитало управление по контролю за крупными налогоплательщиками по столице.