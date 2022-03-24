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Экономика

Оптимизировать расходы бюджета будут при ухудшении экономической ситуации

Вероятность оптимизации расходов бюджета на 30 процентов предусмотрена в случае ухудшения ситуации. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, на сегодня таких мер не принимается. Бюджет принят, и все обязательства выполняются в штатном режиме.

«При принятии дополнительных антикризисных мер мы вынуждены будем сократить расходы госбюджета по незащищенным статьям. Это различные приобретения, капитальные вложения, машины и оборудование, услуги. Такие расходы могут быть оптимизированы и направлены на другие цели. Но отмечу еще раз, что впервые антикризисный план кабинета министров включает реальные меры и подкреплен финансовыми ресурсами», — подчеркнул Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228449/
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