Антикризисный план. На что потратят 126 миллиардов сомов, рассказал чиновник

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев рассказал, какие сферы государство собирается финансировать в рамках антикризисного плана.

На создание резервов планируется выделить 2,2 миллиарда сомов, на повышение зарплаты и пособий — 32,9 миллиарда. На закупку семян и минеральных удобрений уже выделено 2,5 миллиарда сомов. Для субсидирования процентных ставок и выделения фермерам кредитов под 6 процентов годовых предусмотрено в целом 26 миллиардов сомов.

«На поддержание малого и среднего бизнеса планируется выделять кредиты под 10 процентов годовых. На эти цели запланировано выделить 7,2 миллиарда сомов. Для поддержания энергетиков и дорожной отрасли в рамках бюджетного кредитования будет проведена конвертация их долларовых займов. Для этого потребуется 36 миллиардов сомов», — сказал Данияр Амангельдиев.