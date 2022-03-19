Для банков ввели новый порядок операций с тенге

Введен временный порядок проведения операций с казахским тенге коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями. Такое решение приняло правление Национального банка.

Это сделано для обеспечения экономической безопасности Кыргызстана и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

Согласно постановлению Нацбанка, с 19 марта коммерческие банки, обменные бюро, микрофинансовые организации, имеющие лицензию НБ КР на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, должны устанавливать курс покупки казахского тенге по отношению к кыргызскому сому с учетом коэффициента взвешивания риска в размере не более 70 процентов от официального курса казахского тенге по отношению к кыргызскому сому, устанавливаемого главным финансовым регулятором.

«Коммерческие банки и микрофинансовые компании должны соблюдать лимит открытой валютной позиции для казахского тенге в размере 1 процента от чистого суммарного/собственного капитала в порядке, установленном нормативными правовыми актами Национального банка», — говорится в сообщении.

Действующий порядок определения Нацбанком официального курса казахского тенге по отношению к кыргызскому сому остается без изменений.

«Введение временного порядка направлено на минимизацию негативного влияния на валютный рынок волатильности иностранной валюты, а также в целях соблюдения необходимых требований и обязательств при осуществлении операций с иностранной валютой», — заключили в НБ КР.