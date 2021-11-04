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Экономика

Налоговая служба и бизнес-омбудсмен договорились о сотрудничестве

Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов и уполномоченный по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности — бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Цель соглашения — содействие в обеспечении законности и прозрачности деятельности органов ГНС, улучшение их взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности и бизнес-омбудсменом. Стороны уже обсудили разные аспекты и перспективы сотрудничества.

Председатель Налоговой службы Алтынбек Абдувапов предложил бизнес-омбудсмену внести предложения к проекту нового Налогового кодекса.

«Он подчеркнул, что ГНС готова поддержать их и оказать необходимое содействие. Стороны также договорились координировать работу в вопросах совершенствования законодательства, направленного на упрощение и улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности, содействия в выявлении и устранении нарушений прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также совместно участвовать в открытом обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере фискальной политики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212687/
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