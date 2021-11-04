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Экономика

Глава Узбекистана утвердил создание с Кыргызстаном фонда развития

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил создание с Кыргызстаном совместного фонда развития, постановление главы государства обнародовали сегодня. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Межправительственное соглашение о создании узбекско-кыргызского фонда развития с уставным фондом $50 миллионов с последующим увеличением до $200 миллионов подписано в марте 2021 года в ходе визита в РУз президента Садыра Жапарова.

В соответствии с постановлением Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана определено ответственным органом с узбекской стороны за реализацию соглашения.

Шавкат Мирзиеев поручил МИД республики уведомить кыргызскую сторону о выполнении РУз внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212661/
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