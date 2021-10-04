За неделю Нацбанк потратил на поддержание курса сома $40,7 миллиона

На прошлой неделе Национальный банк провел две интервенции. Для поддержания курса сома потрачено $40,7 миллиона.

Впервые за пять с половиной месяцев НБ КР вышел на валютный рынок 27 сентября. Тогда было продано $33,1 миллиона. Второй раз Национальный банк провел интервенцию 1 октября, продав $7,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки.

Всего с начала года Нацбанк провел семь интервенций, продав $311 миллионов 150 тысяч.

Отметим, что НБ КР выходит на валютный рынок с интервенциями для стабилизации ситуации на валютном рынке.