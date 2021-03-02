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Экономика

В Кыргызстане возможен дефицит топлива

На рост цен ГСМ влияет стоимость барреля нефти, экспортная цена (нетбэк), девальвация национальной валюты и объем доступного ресурса. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

В объединении подчеркнули, что мировые запасы нефти сократились, а спрос на нее восстанавливается по мере выхода мировой экономики из кризиса. В итоге стоимость нефти выросла в феврале на 21 процент. По некоторым прогнозам, в ближайшее время цена нефти может подняться до $70-80 за баррель, так как предложение не покрывает растущий спрос.

Экспортная цена, по данным Санкт-Петербургской международной Товарно-сырьевой биржи, только за февраль 2021 года на дизельное топливо выросла на 11 процентов, бензин марки Аи-92 подорожал на 15 процентов, бензин марки Аи-95 — на 17 процентов.

По данным Platts (американское информационное агентство), котировки на мировых рынках с начала года выросли на 55 процентов.

Девальвация национальной валюты за год составила 22 процента. Сом подешевел на 15 сомов.

«Доходы нефтегазовых компаний нашей страны формируются в сомах. Но контракты на поставку нефтепродуктов заключаются только в долларах США, так как позиции доллара в международных расчетах непоколебимы. Так экспортеры защищают себя от опасности валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курса национальных денежных единиц», — объяснили в ассоциации.

Кроме того, из-за аварии на Хабаровском НПЗ Россия развернула объемы с Урала и Сибири на Дальний Восток. Бензиновый кризис на Дальнем Востоке отразился дефицитом топлива в Иркутской области, в Бурятии и Забайкальском крае. По имеющейся информации, некоторые АЗС работают прямо «с колес», пришел вагон — сразу на АЗС, другие же сообщают, что топлива осталось на три дня, и ожидают поставки.

«Урал и Сибирь — основные регионы-поставщики нефтепродуктов в Кыргызстан. Поэтому перераспределение объемов на внутренние потребности РФ создают дефицит продукта на нашем рынке, так как нефтетрейдеры не могут получить необходимые объемы или получают выгрузку с задержкой из-за нехватки ресурса на заводах», — рассказали в ассоциации.

Что касается Казахстана, то цены ГСМ на АЗС растут и там. За последние три недели бензин подорожал на 10 тенге за литр. По оценкам экспертов, цена будет расти и в течение месяца может оказаться на уровне 185-200 тенге за 1 литр в рознице. Если же говорить про поставку ресурса из соседней страны, то он возможен только при наличии у Казахстана излишков. Но в марте и апреле экспортной квоты по бензинам и дизельному топливу из Казахстана не будет из-за технических проблем на Атырауском НПЗ. Весь объем топлива будет направляться на внутренний рынок.

«Учитывая все эти факторы, на рынке нефтепродуктов в Кыргызстане возможно временное возникновение дефицита бензинов и дизельного топлива. Кроме того, цена на ГСМ увеличится на 7-10 сомов за литр. И это без учета возможного повышения акцизного налога, которое может увеличить стоимость литра еще около 2 сомов. Отметим, что заседание ОПЕК+ пройдет 4 марта. Трейдеры полагают, что ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи. Что может отразиться снижением котировок нефти Brent», — заключили эксперты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185141/
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