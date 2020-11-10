Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет

Кыргызстан ждет новая конституционная реформа. Это самый главный проект и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова. Однако экономисты и представители бизнеса предупреждают, что политическая нестабильность дорого обойдется республике. К нам не только не придут новые инвесторы, но и начнут уходить имеющиеся.

Приток инвестиций снизился в 2,4 раза

По данным Национального статистического комитета, в январе-июне 2020 года приток прямых иностранных инвестиций по сравнению с прошлым годом сократился в 2,4 раза и составил лишь $164,4 миллиона. При этом приток денег из стран дальнего зарубежья сократился в 2,7 раза.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (31,4 процента), Нидерланды (18,3 процента), Турцию (12,5 процента) и Великобританию (5,6 процента).

Отток прямых иностранных инвестиций в январе-июне 2020 года в сравнении с январем-июнем 2019 года увеличился в 2,2 раза и составил $603,9 миллиона.

В итоге получается, что из страны выведено на $439,5 миллиона больше, чем поступило в республику.

«Сейчас переходное время. Кыргызстан претерпел несколько циклов внешних воздействий, связанных с коронавирусом и объективными глобальными тенденциями. Они имеют объективное влияние на экономику. Речь в первую очередь идет об оттоке капитала. Это закономерное явление. Когда идут эпидемии и предпосылки к кризису, инвесторы предпочитают в таких условиях рынки, где есть лучшие условия сохранности денег», — считает советник министра экономики Нургуль Акимова.

Дальше будет только хуже

Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков в беседе с 24.kg отметил, что коронавирус и политическая нестабильность только усложнили ведение бизнеса в стране. Многие инвесторы сейчас заморозили инвестиции. Они ждут, когда политическая ситуация в Кыргызстане стабилизируется.

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«Так всегда происходит перед выборами. Инвесторы незадолго до них приостанавливают вложения средств. Бизнес должен понимать правила игры. Поэтому пока не пройдут не только президентские, но и новые парламентские выборы, можно не ждать притока инвестиций в страну», — отметил Аскар Сыдыков.

А если сейчас будет еще и конституционная реформа, неизвестно, когда ситуация стабилизируется. Аскар Сыдыков

В свою очередь президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов уверен, что никакие выборы, никакая конституционная реформа не изменят положения в стране. Они никак не связаны между собой, ведь экономика живет по собственным законам.

Нас пытаются убедить, что после изменения Конституции к нам придут инвестиции. Но этого не будет. Михаил Халитов

«В экономике не надо придумывать велосипед. Есть готовые инструменты, которые просто нужно использовать. Я могу их назвать, но не буду. Сейчас просто некому озвучивать идеи. В правительстве нет людей, готовых работать в этом направлении», — добавил он.

Долгосрочных вливаний не будет

Доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян считает, что пока выборы в Кыргызстане не пройдут, не сформируется новый состав законодательной власти, будет осторожное отношение со стороны инвесторов к республике.

«И такие случаи не единичны. Инвестиционное сотрудничество России и Кыргызстана имеет не очень безоблачное прошлое. Поэтому инвестор, в том числе и государство как инвестор, придет в страну тогда, когда будет понятно, каково политическое руководство на обозримое будущее как минимум на сроки начала проекта. Будет это только после итоговых выборов и политической ясности», — подчеркнула Аза Мигранян.

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При этом она отмечает, что и после стабилизации обстановки ждать долгосрочных вливаний в страну не стоит. И даже ближайшие соседи и соратники не готовы вкладываться в Кыргызстан. Прямые инвестиции из России вряд ли будут довольно активно развиваться в ближайший год.

У инвестора свежа память по «Джерую», а у государства — по вопросам, связанным с урегулированием спора с «Русгидро». Аза Мигранян

Даже те инвестиции, которые придут, не будут долгосрочными. Это будут те отрасли, в которых цикл воспроизводства от момента вложений и до получения прибыли минимален. Это могут быть торгово-посреднические операции, поставки сельскохозяйственной продукции, открытие малых производств, в которых возможны быстрые условия ликвидации производства.

«Серьезных инвестиционных вливаний вряд ли можно ожидать. Дефицит инвестиций есть везде, и инвесторы с лишними ресурсами будут ориентироваться на другие рынки. Могу привести в пример Узбекистан, где таких проблем, как в Кыргызстане, нет. На уровне государства и соглашений идет серьезная работа по развитию инвестиционной активности, действует экспортный центр, который помогает российским компаниям войти на узбекский рынок. Единственное окно возможностей для Кыргызстана — использование членства в ЕАЭС и ускоренное формирование инфраструктуры и технологической базы для получения сертификатов и выполнения техрегламентов», — заключила Аза Мигранян.