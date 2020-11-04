Обратный тренд. Доллар немного подешевел

По сравнению с данными вторника доллар в Кыргызстане немного подешевел. Но при этом он по-прежнему остается на отметке в 84 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 83,6-83,8 сома, а продают по 83,9-84,1 сома. По сравнению с данными на вечер вторника она подешевела на 20-30 тыйынов.

Официальный курс при этом установлен Национальным банком 83,7 сома (рост — на 2,32 процента). НБ КР пока не проводил интервенций по продаже валюты с 29 октября.

Напомним, что доллар подорожал на прошлой неделе. Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома.