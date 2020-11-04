12:17
USD 83.70
EUR 97.80
RUB 1.05
Экономика

Обратный тренд. Доллар немного подешевел

По сравнению с данными вторника доллар в Кыргызстане немного подешевел. Но при этом он по-прежнему остается на отметке в 84 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 83,6-83,8 сома, а продают по 83,9-84,1 сома. По сравнению с данными на вечер вторника она подешевела на 20-30 тыйынов.

Официальный курс при этом установлен Национальным банком 83,7 сома (рост — на 2,32 процента). НБ КР пока не проводил интервенций по продаже валюты с 29 октября.

Напомним, что доллар подорожал на прошлой неделе. Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171866/
просмотров: 1377
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 ноября
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 84 сома
Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 84 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 ноября
Нацбанк: В последние дни спрос на валюту преобладает над предложением
Курс доллара в Кыргызстане превысил 83 сома
Доллар в Кыргызстане приближается к 83 сомам
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 ноября
В октябре Нацбанк продал $59,5 миллиона для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 октября
Популярные новости
Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в&nbsp;энергоотрасли Садыра Жапарова призывают прекратить узаконенное воровство в энергоотрасли
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку в&nbsp;84&nbsp;сома Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 84 сома
Курс доллара в&nbsp;Кыргызстане превысил 83&nbsp;сома Курс доллара в Кыргызстане превысил 83 сома
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;31&nbsp;октября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 31 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Впервые состоится турнир среди любительских команд &laquo;Фан-Лига Кыргызстан 2020&raquo; Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
Осенние акции в&nbsp;сети магазинов O!Store продолжаются! Осенние акции в сети магазинов O!Store продолжаются!
&laquo;Керемет Банк&raquo;: Депозит открывай&nbsp;&mdash; IPhone получай и&nbsp;проценты вперед принимай «Керемет Банк»: Депозит открывай — IPhone получай и проценты вперед принимай
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
4 ноября, среда
12:16
Претендент на пост спикера парламента Талант Мамытов призвал коллег к единству Претендент на пост спикера парламента Талант Мамытов пр...
12:05
Впервые состоится турнир среди любительских команд «Фан-Лига Кыргызстан 2020»
12:03
Factcheck.kg уличил Садыра Жапарова во лжи
11:58
Следствие не знает, где находятся Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев
11:56
Осенние акции в сети магазинов O!Store продолжаются!