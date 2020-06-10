Утверждена программа финансирования субъектов предпринимательства

Правительство Кыргызстана приняло постановление об утверждении программы финансирования субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что реализация программы направлена на восстановление и обеспечение экономической и социальной стабильности, поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В качестве приоритетных определены бизнес-сектора с учетом следующих факторов:

содействия сохранению существующих и создание новых рабочих мест в условиях роста числа безработных и возвращения трудовых мигрантов;

поддержки наиболее экономически эффективных бизнес-сфер для формирования возможно большего вклада в рост ВВП страны;

поддержка бизнес-сфер, имеющих мультипликативное воздействие на развитие других видов экономической деятельности;

поддержки экспортно ориентированных предприятий;

необходимости улучшения уровня продовольственной безопасности страны;

обеспечения населения и системы здравоохранения защитными средствами и наиболее востребованными медицинскими препаратами внутреннего производства.

В рамках программы льготными кредитами будут обеспечены сферы туризма, легкой и фармацевтической промышленности, грузовых перевозок, производственных и перерабатывающих предприятий, включая предприятия агропромышленного комплекса, а также обрабатывающей промышленности, за исключением горнодобывающей.

При этом льготные кредиты будут предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты цифровизации налоговых процедур (электронные счета-фактуры, программные контрольно-кассовые машины, маркировка товаров) без ограничений по отраслям, в первую очередь в сфере услуг и розничной торговли.

Кроме того, предусматривается рефинансирование кредитов для промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих предприятий и поддержка малого предпринимательства, финансирование которого проводится на беззалоговой основе.

Коммерческие банки и микрофинансовые организации кредитуют малое предпринимательство на беззалоговой основе без ограничений по отраслям, за исключением потребительских кредитов.

В рамках программы будут предусмотрены несколько видов кредитных продуктов. При этом кредитование в сфере туризма не распространяется на ресторанный бизнес. Исключение составляют точки общественного питания при туристических объектах (пансионаты, дома отдыха и другое).

1 Приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств (на основные средства) Приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств (на основные средства)

Условия кредита:

сумма — до 30 миллионов сомов;

срок — до 60 месяцев;

процентная ставка — 6 процентов;

льготный период по основной сумме — до 18 месяцев;

рефинансирование — не более 50 процентов от суммы кредита.

2 Закупка сырья, комплектующих, запасных частей (на оборотные средства) Закупка сырья, комплектующих, запасных частей (на оборотные средства)

Условия кредита:

сумма — до 20 миллионов сомов;

срок — до 36 месяцев;

процентная ставка — 10 процентов;

льготный период по основной сумме — до 12 месяцев;

рефинансирование — не более 50 процентов от суммы кредита.

3 Приобретение обновление, расширение и модернизация основных средств (основные средства), закупка товаров, сырья, комплектующих, запасных частей (оборотные средства) субъектами малого и среднего предпринимательства, применяющими компоненты цифровизации налоговых процедур Приобретение обновление, расширение и модернизация основных средств (основные средства), закупка товаров, сырья, комплектующих, запасных частей (оборотные средства) субъектами малого и среднего предпринимательства, применяющими компоненты цифровизации налоговых процедур

Условия кредита:

сумма — до 10 миллионов сомов;

срок — до 36 месяцев;

процентная ставка — 4 процента;

льготный период по основной сумме — до 12 месяцев;

полное освобождение от погашения начисленных процентов — до 12 месяцев;

рефинансирование — не более 50 процентов от суммы кредита.

4 Рефинансирование кредитов промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих, за исключением горнодобывающей промышленности Рефинансирование кредитов промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих, за исключением горнодобывающей промышленности

Условия кредита:

сумма — до 20 миллионов сомов;

срок — до 36 месяцев;

процентная ставка — 11 процентов;

льготный период по основной сумме — до 12 месяцев.

5 Микрокредитование на беззалоговой основе Микрокредитование на беззалоговой основе

Условия кредита:

сумма — до 150 тысяч сомов;

срок — до 12 месяцев;

процентная ставка — 14 процентов;

льготный период по основной сумме — до 3 месяцев.

Коммерческим банкам и микрофинансовым организациям разрешается за счет собственных средств устанавливать более длительный льготный период, чем период, указанный в программе.

«В случае недостаточного залогового обеспечения у потенциальных заемщиков последние могут обратиться в открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» с заявлением о получении гарантии. Гарантии предоставляются коммерческим банкам и МФО, заключившим соглашения о сотрудничестве с ОАО «Гарантийный фонд», — заключили в правительстве.