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Экономика

Утверждена программа финансирования субъектов предпринимательства

Правительство Кыргызстана приняло постановление об утверждении программы финансирования субъектов предпринимательства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что реализация программы направлена на восстановление и обеспечение экономической и социальной стабильности, поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В качестве приоритетных определены бизнес-сектора с учетом следующих факторов:

  • содействия сохранению существующих и создание новых рабочих мест в условиях роста числа безработных и возвращения трудовых мигрантов;
  • поддержки наиболее экономически эффективных бизнес-сфер для формирования возможно большего вклада в рост ВВП страны;
  •  поддержка бизнес-сфер, имеющих мультипликативное воздействие на развитие других видов экономической деятельности;
  • поддержки экспортно ориентированных предприятий;
  • необходимости улучшения уровня продовольственной безопасности страны;
  • обеспечения населения и системы здравоохранения защитными средствами и наиболее востребованными медицинскими препаратами внутреннего производства.

В рамках программы льготными кредитами будут обеспечены сферы туризма, легкой и фармацевтической промышленности, грузовых перевозок, производственных и перерабатывающих предприятий, включая предприятия агропромышленного комплекса, а также обрабатывающей промышленности, за исключением горнодобывающей.

При этом льготные кредиты будут предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты цифровизации налоговых процедур (электронные счета-фактуры, программные контрольно-кассовые машины, маркировка товаров) без ограничений по отраслям, в первую очередь в сфере услуг и розничной торговли.

Кроме того, предусматривается рефинансирование кредитов для промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих предприятий и поддержка малого предпринимательства, финансирование которого проводится на беззалоговой основе.

Коммерческие банки и микрофинансовые организации кредитуют малое предпринимательство на беззалоговой основе без ограничений по отраслям, за исключением потребительских кредитов.

В рамках программы будут предусмотрены несколько видов кредитных продуктов. При этом кредитование в сфере туризма не распространяется на ресторанный бизнес. Исключение составляют точки общественного питания при туристических объектах (пансионаты, дома отдыха и другое).

1
 Приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств (на основные средства) 

Условия кредита:

  • сумма — до 30 миллионов сомов;
  • срок — до 60 месяцев;
  • процентная ставка — 6 процентов;
  • льготный период по основной сумме — до 18 месяцев;
  • рефинансирование — не более 50 процентов от суммы кредита.
2
Закупка сырья, комплектующих, запасных частей (на оборотные средства) 

Условия кредита:

  • сумма — до 20 миллионов сомов;
  • срок — до 36 месяцев;
  • процентная ставка — 10 процентов;
  • льготный период по основной сумме — до 12 месяцев;
  • рефинансирование — не более 50 процентов от суммы кредита.
3
Приобретение обновление, расширение и модернизация основных средств (основные средства), закупка товаров, сырья, комплектующих, запасных частей (оборотные средства) субъектами малого и среднего предпринимательства, применяющими компоненты цифровизации налоговых процедур 

Условия кредита:

  • сумма — до 10 миллионов сомов;
  • срок — до 36 месяцев;
  • процентная ставка — 4 процента;
  • льготный период по основной сумме — до 12 месяцев;
  • полное освобождение от погашения начисленных процентов — до 12 месяцев;
  • рефинансирование — не более 50 процентов от суммы кредита.
4
Рефинансирование кредитов промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих, за исключением горнодобывающей промышленности 

Условия кредита:

  • сумма — до 20 миллионов сомов;
  • срок — до 36 месяцев;
  • процентная ставка — 11 процентов;
  • льготный период по основной сумме — до 12 месяцев.
5
Микрокредитование на беззалоговой основе 

Условия кредита:

  • сумма — до 150 тысяч сомов;
  • срок — до 12 месяцев;
  • процентная ставка — 14 процентов;
  • льготный период по основной сумме — до 3 месяцев.

Коммерческим банкам и микрофинансовым организациям разрешается за счет собственных средств устанавливать более длительный льготный период, чем период, указанный в программе.

«В случае недостаточного залогового обеспечения у потенциальных заемщиков последние могут обратиться в открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» с заявлением о получении гарантии. Гарантии предоставляются коммерческим банкам и МФО, заключившим соглашения о сотрудничестве с ОАО «Гарантийный фонд», — заключили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155565/
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