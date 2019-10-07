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Экономика

Теперь официально — «Керемет Банк». «Росинбанк» прошел перерегистрацию

Открытое акционерное общество «Российский Инвестиционный Банк» прошло процедуру перерегистрации в Министерстве юстиции. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

По его данным, фирменное наименование банка изменилось на открытое акционерное общество «Керемет Банк». Кроме того, банку заменили лицензии и перечень разрешенных банковских операций к лицензии № 049 на право проведения банковских операций в национальной и/или иностранной валюте соответственно.

Решение о переименовании банка принято на внеочередном собрании акционеров банка 16 августа 2019 года.

Напомним, 95,07 процента акций ОАО «Росинбанк» принадлежат Национальному банку Кыргызстана. Решением правления банк станет специализированным, его основным направлением будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства.
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