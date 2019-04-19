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Экономика

«Росинбанк» станет специализированным банком и будет выдавать ипотеку

«Росинбанк» станет специализированным банком, основным направлением которого будет кредитование инфраструктуры, связи и жилищного строительства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, для этого уставный капитал ОАО «Росинбанк» будет дополнительно увеличен до 3 миллиардов сомов. Такое решение принято правлением НБ КР в рамках оздоровления деятельности финансово-кредитного учреждения.

После капитализации доля Нацбанка в ОАО «Росинбанк» составит до 95 процентов.

«Этим мероприятием завершает процесс оздоровления ОАО «Росинбанк». Специализация деятельности банка позволит повысить доступ населения к банковским и финансовым услугам. Планируется, что финучреждение направит более 1 миллиарда сомов на выдачу ипотечных кредитов в регионах на условиях, приближенных к ипотечным продуктам ОАО «Госипотечная компания», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

При этом он отметил, что Национальный банк рассмотрит вопрос о продаже своей доли акций в банке после обеспечения менеджментом ОАО «Росинбанк» прибыльной деятельности. На сегодня изучаются разные варианты продажи, в том числе возможность публичной продажи через международные фондовые рынки.
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