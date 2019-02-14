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Экономика

Запрет на ввоз мяса из Кыргызстана в Россию снят

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 11 февраля отменила ограничения на ввоз мяса из Кыргызстана, введенные с 2007 года. Об этом сообщила Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

Отмечено, что в 2007-м Россия ввела временное ограничение на ввоз мяса, мясных продуктов, кормов и кормовых добавок из Кыргызстана. За последние три года ветеринарная служба КР провела комплекс мероприятий по улучшению эпизоотической ситуации в стране, внедрены программы оздоровления и регионализации.

Вспышек острозаразных болезней не зарегистрировано, эпизоотическая ситуация, в том числе по ящуру, благополучна.

Снятие временных ограничений позволит в будущем осуществлять экспорт мясной продукции, сырого мяса с предприятий, внесенных в реестр предприятий ЕАЭС.
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