Запрет на ввоз мяса из Кыргызстана в Россию снят

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 11 февраля отменила ограничения на ввоз мяса из Кыргызстана, введенные с 2007 года. Об этом сообщила Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

Отмечено, что в 2007-м Россия ввела временное ограничение на ввоз мяса, мясных продуктов, кормов и кормовых добавок из Кыргызстана. За последние три года ветеринарная служба КР провела комплекс мероприятий по улучшению эпизоотической ситуации в стране, внедрены программы оздоровления и регионализации.

Вспышек острозаразных болезней не зарегистрировано, эпизоотическая ситуация, в том числе по ящуру, благополучна.

Снятие временных ограничений позволит в будущем осуществлять экспорт мясной продукции, сырого мяса с предприятий, внесенных в реестр предприятий ЕАЭС.