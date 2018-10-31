Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Тариел Жоробеков

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект об органическом сельскохозяйственном производстве в Кыргызстане. Он вызвал много вопросов и споров.

Депутат Гулшат Асылбаева считает, что документ полезен, но его содержание крайне слабое. Она предложила Минсельхозу не торопиться с принятием законопроекта. По ее мнению, необходимо обсудить детально каждую статью, чтобы после принятия закон действительно работал.

Депутату Тариелу Жоробекову непонятны отдельные пункты законопроекта. В частности, его интересовал вопрос, как будут бороться с вредителями. В законопроекте написано, что работа будет идти механическими методами.

Мы будем колорадских жуков убирать битьем по голове или ручным сбором? Депутат Тариел Жоробеков

Заместитель главы Минсельхоза Жаныбек Керималиев ответил, что под механическими методами понимается культивация.