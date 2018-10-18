11:11
USD 69.30
EUR 80.15
RUB 1.06
Бизнес

Нам 18! Банк «Бай-Тушум» дарит подарки в честь своего дня рождения

В честь своего 18-летия банк «Бай-Тушум» в самый разгар делового сезона проводит суперакцию и дарит бонусы по кредитам, депозитам и карточкам VISA.

Только с 18 октября по 31 декабря 2018 года клиенты банка могут получить приятные бонусы. Первые подарки начинаются сразу, как только вы решаете посетить банк.

Всем желающим в честь 18-летия банк «Бай-Тушум» дарит карту VISA Electron. Более того, первый год обслуживание карты будет абсолютно БЕСПЛАТНЫМ!

Но это лишь начало. Как только вы открываете сомовый депозит в банке, процентная ставка увеличивается на 1 процент. Акция распространяется в том числе и на остатки по счетам юридических лиц до востребования. Помните, что в акцию не входят срочные депозиты «Эксклюзив» и «Расти Большой».

Зачем в этом случае карточка? Все просто. Когда вы кладете деньги на депозит, именно на эту карту будут ежемесячно перечисляться проценты по вкладу.

Если вы решили взять кредит, то сможете сэкономить в «Бай-Тушуме». По каждому новому кредиту процентная ставка будет меньше на 1 процент от действующих ставок по стандартным кредитным продуктам банка.

Кроме того, каждый действующий клиент банка «Бай-Тушум» тоже может абсолютно бесплатно получить в подарок новую карту VISA Electron.

Хотите получить подарки прямо сейчас? Приходите в «Бай-Тушум» и звоните по номеру 0312905805. WhatsApp: 0777905805.
Ссылка:
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Новая акция от банка «Бай Тушум» — спешите принять участие!
Банк «Бай-Тушум» открыл новый офис премиум-формата «BTB Business»
Максат Ишенбаев об Олеге Тинькове, криптовалюте и финансовой грамотности
Как грамотно вложить деньги, чтобы не прогадать
Банк «Бай Тушум». Три способа «перезагрузки» для малого и среднего бизнеса
Банк «Бай Тушум» начал выпуск и обслуживание международных платежных карт VISA
Популярные новости
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; открыл новый Центр обслуживания населения в&nbsp;Бишкеке «Газпром Кыргызстан» открыл новый Центр обслуживания населения в Бишкеке
Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и&nbsp;тариф &laquo;Можно все!2.0&raquo; и&nbsp;экономь Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и тариф «Можно все!2.0» и экономь
В&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; произошли изменения в&nbsp;органах управления В «Росинбанке» произошли изменения в органах управления
Компания aitv network запускает новый сервис&nbsp;&mdash; ОТТ-телевидение Компания aitv network запускает новый сервис — ОТТ-телевидение
Бизнес
АО&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; (Казахстан) получило рейтинг &laquo;В/B&raquo; с&nbsp;прогнозом &laquo;Стабильный&raquo; АО «БТА Банк» (Казахстан) получило рейтинг «В/B» с прогнозом «Стабильный»
Нам&nbsp;18! Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; дарит подарки в&nbsp;честь своего дня рождения Нам 18! Банк «Бай-Тушум» дарит подарки в честь своего дня рождения
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет открытый тендер на&nbsp;изготовление печатной продукции ЗАО «БТА Банк» объявляет открытый тендер на изготовление печатной продукции
ТОП-5 популярных сериалов портала Amediateka ТОП-5 популярных сериалов портала Amediateka