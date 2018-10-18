Нам 18! Банк «Бай-Тушум» дарит подарки в честь своего дня рождения

В честь своего 18-летия банк «Бай-Тушум» в самый разгар делового сезона проводит суперакцию и дарит бонусы по кредитам, депозитам и карточкам VISA.

Только с 18 октября по 31 декабря 2018 года клиенты банка могут получить приятные бонусы. Первые подарки начинаются сразу, как только вы решаете посетить банк.

Всем желающим в честь 18-летия банк «Бай-Тушум» дарит карту VISA Electron. Более того, первый год обслуживание карты будет абсолютно БЕСПЛАТНЫМ!

Но это лишь начало. Как только вы открываете сомовый депозит в банке, процентная ставка увеличивается на 1 процент. Акция распространяется в том числе и на остатки по счетам юридических лиц до востребования. Помните, что в акцию не входят срочные депозиты «Эксклюзив» и «Расти Большой».

Зачем в этом случае карточка? Все просто. Когда вы кладете деньги на депозит, именно на эту карту будут ежемесячно перечисляться проценты по вкладу.

Если вы решили взять кредит, то сможете сэкономить в «Бай-Тушуме». По каждому новому кредиту процентная ставка будет меньше на 1 процент от действующих ставок по стандартным кредитным продуктам банка.

Кроме того, каждый действующий клиент банка «Бай-Тушум» тоже может абсолютно бесплатно получить в подарок новую карту VISA Electron.

Хотите получить подарки прямо сейчас? Приходите в «Бай-Тушум» и звоните по номеру 0312905805. WhatsApp: 0777905805.