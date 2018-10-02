В Бишкеке открылся торгово-развлекательный комплекс Dordoi Plaza-2

В минувшие выходные в Бишкеке появилось новое пространство для отдыха и шопинга для всей семьи. Двадцать девятого сентября состоялось грандиозное открытие второй очереди мультифункционального комплекса Dordoi Plaza.

Торгово-развлекательный центр Dordoi Plaza — это комплекс общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Здесь расположены бутики одежды, обуви и аксессуаров популярных брендов, магазин бытовой техники и электроники SULPAK, уникальные магазины с товарами для дома и ремонта EuroMebel и MIA Home, продуктовый гипермаркет «Фрунзе», множество кафе и ресторанов. Кроме того, на территории ТРЦ Dordoi Plaza работают современный парк развлечений для детей «Мамалак», восемь кинотеатров сети «Синематика» с залами IMAX и Dolby Atmos.

Потребовалось четыре года на строительство нового торгово-развлекательного комплекса, который бы отвечал всем современным стандартам и требованиям безопасности.

«При строительстве комплекса мы отдавали предпочтение самым современным технологиям. Большое внимание уделено системе пожарной безопасности. В ТРЦ Dordoi Plaza оборудованы 12 входов/выходов, установлены самая современная пожарная сигнализация, система автоматического пожаротушения, звукового оповещения, автоматическая система дымоудаления», — рассказал почетный президент ассоциации Dordoi Аскар Салымбеков.

Наш ТРЦ создан для того, чтобы горожане и гости столицы могли не только совершать покупки, но и приятно проводить свой досуг. Здесь есть все условия как для взрослых, так и для детей Почетный президент ассоциации Dordoi Аскар Салымбеков

«В Dordoi Plaza будет создано более 1 тысячи рабочих мест. Ежегодно более 100 миллионов сомов будет получать бюджет от работы этого объекта», — также отметил Аскар Салымбеков.

Стоит заметить, что большим преимуществом ТРЦ Dordoi Plaza, помимо подземного паркинга, стала многоуровневая автостоянка на 800 автомобилей.

Впервые в Бишкеке построен современный многоуровневый надземный паркинг в самом центре столицы для комфортного шопинга. Совершать покупки и просто гулять с детьми здесь более чем удобно.

В честь открытия нового ТРЦ ассоциация Dordoi сделала подарок всем бишкекчанам и гостям столицы. С концертом прямо на площади перед Dordoi Plaza выступила легендарная группа «Элес».

Уже более 15 лет Dordoi Plaza радует своих покупателей и с открытием нового объекта продолжает свои добрые традиции, но уже в новом формате.