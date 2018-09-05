Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве

Между ОАО «МАМ» и турецкой компанией Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş подписан Меморандум о сотрудничестве на $50 миллионов.
В Бишкеке 2 сентября в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей Кыргызстана и Турции.
В приветственной речи президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность оказать поддержку турецким инвестициям в Кыргызстан.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание турецких бизнесменов на улучшении сектора транспортно-авиационной инфраструктуры Кыргызстана.
В рамках форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и турецкой компанией «Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş», где были определены следующие проекты:
- Создание транзитного почтово-курьерского терминала на территории международного аэропорта «Манас»;
- Улучшение инфраструктуры аэропорта «Манас», включая VIP-зал и др.;
- Совместное развитие дочерней авиакомпании ОАО «Международный аэропорт «Манас» ОсОО «Эйр Кей Джи», расширение карты полетов и приобретение 3 воздушных судов.
Для реализации указанных целей акционерное общество Gata Havayollarıve Taşımacılık A.Ş намерено инвестировать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.
Реализация этих проектов даст ряд мультипликационных эффектов:
- увеличение количества рейсов в международном аэропорту «Манас»;
- увеличение объема груза в международном аэропорту «Манас»;
- увеличение объема таможенных выплат в бюджет Кыргызстана;
- создание новых/дополнительных рабочих мест;
- вклад в развитие реального сектора экономики КР;
- укрепление торгово-экономических отношений между Турцией и Кыргызстаном.