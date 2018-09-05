17:46
USD 68.78
EUR 79.55
RUB 1.01
Бизнес

Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве

Между ОАО «МАМ» и турецкой компанией Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş подписан Меморандум о сотрудничестве на $50 миллионов.
 
В Бишкеке 2 сентября в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей Кыргызстана и Турции.
 
В приветственной речи президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность оказать поддержку турецким инвестициям в Кыргызстан.
 
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание турецких бизнесменов на улучшении сектора транспортно-авиационной инфраструктуры Кыргызстана.
 
В рамках форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и турецкой компанией «Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş», где были определены следующие проекты:
 
  • Создание транзитного почтово-курьерского терминала на территории международного аэропорта «Манас»;
  • Улучшение инфраструктуры аэропорта «Манас», включая VIP-зал и др.;
  • Совместное развитие дочерней авиакомпании ОАО «Международный аэропорт «Манас» ОсОО «Эйр Кей Джи», расширение карты полетов и приобретение 3 воздушных судов.

Для реализации указанных целей акционерное общество Gata Havayollarıve Taşımacılık A.Ş намерено инвестировать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Реализация этих проектов даст ряд мультипликационных эффектов:
 
  • увеличение количества рейсов в международном аэропорту «Манас»;
  • увеличение объема груза в международном аэропорту «Манас»;
  • увеличение объема таможенных выплат в бюджет Кыргызстана;
  • создание новых/дополнительных рабочих мест;
  • вклад в развитие реального сектора экономики КР;
  • укрепление торгово-экономических отношений между Турцией и Кыргызстаном.
Ссылка:
просмотров: 1084
Версия для печати
Материалы по теме
Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник
Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров
Как «Эйр Кейтеринг» вела бизнес вопреки правилам и безопасности
ОАО «МАМ» в первом полугодии 2018 года обслужило порядка 15 тысяч рейсов
В международном аэропорту «Ош» заработал автоматизированный паркинг
Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Казахстана
Популярные новости
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; определила победителей второго этапа aкции &laquo;Действуй, побеждай!&raquo; «Гaзпрoмнeфть» определила победителей второго этапа aкции «Действуй, побеждай!»
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;турецкая компания подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве
Кыргызтелеком принял участие в&nbsp;аукционе по&nbsp;реализации проекта &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»