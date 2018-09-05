Аэропорт «Манас» и турецкая компания подписали меморандум о сотрудничестве

Между ОАО «МАМ» и турецкой компанией Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş подписан Меморандум о сотрудничестве на $50 миллионов.

В Бишкеке 2 сентября в рамках официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей Кыргызстана и Турции.

В приветственной речи президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность оказать поддержку турецким инвестициям в Кыргызстан.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание турецких бизнесменов на улучшении сектора транспортно-авиационной инфраструктуры Кыргызстана.

В рамках форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Международный аэропорт «Манас» и турецкой компанией «Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş», где были определены следующие проекты:

Создание транзитного почтово-курьерского терминала на территории международного аэропорта «Манас»;

Улучшение инфраструктуры аэропорта «Манас», включая VIP-зал и др.;

Совместное развитие дочерней авиакомпании ОАО «Международный аэропорт «Манас» ОсОО «Эйр Кей Джи», расширение карты полетов и приобретение 3 воздушных судов.

Для реализации указанных целей акционерное общество Gata Havayollarıve Taşımacılık A.Ş намерено инвестировать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Реализация этих проектов даст ряд мультипликационных эффектов: