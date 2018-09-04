Двадцать девятого августа в прямом эфире радиостанции «Рекорд» FM 89.00 состоялся розыгрыш 86 призов второго этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане.

Напомним, второй этап действовал с 22.06 по 27.08 2018 года. Всего в розыгрыше приняло участие более 97 тысяч 032 зарегистрированных скретч-карт.

Стать участником акции «Действуй, побеждай!» достаточно просто: нужно заправиться любым видом топлива в сети АЗС «Газпромнефть» и получить печать в купоне участника за каждые 10 литров.

Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе — за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!

После того как вы соберете 10 печатей, купон обменяйте на скретч-карту и зарегистрируйте ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!».

Прямая трансляция мероприятия велась на сайте www.ts.kg, а также на официальной странице сети АЗС «Газпромнефть» в социальной сети Instаgrаm.

Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил розыгрыш призов. Ведущим розыгрыша был приглашен известный шоумен Эрик Молдалиев.

Среди приглашенных гостей в студии присутствовали:

— Сергей Аслаповский — чемпион Азии по бодибилдингу;

— Любовь Билялова — солистка группы «Мачо Бэнд»;

— Улукбек Жоомартов — телеведущий, шоумен;

— Нурсултан Курсанали уулу и Мыктыбек Мукаев — представители проекта «Жарайт Сити»;

— Александр Волкодав — солист группы К-52;

— Елена Белова — президент Федерации тайского бокса КР;

— Владимир Бобурин — шоумен;

— Виктор Юн — солист группы «Эльсинор».

Впереди автовладельцев ждут третий этап акции и розыгрыш суперприза — эксклюзивного автомобиля Rеnаult Cаptur 2018 года выпуска.

Помимо автомобиля, в третьем этапе акции будут разыграны:

5 телевизоров;

5 ноутбуков;

10 спортивных велосипедов Gergert Sport;

10 смартфонов Xiаоmi;

10 авторегистраторов с ночным видением Neoline;

10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса Chаngе Fitness;

5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline;

30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

За возможность владеть новым Rеnаult Cаptur поборются все ранее не вошедшие в список победителей скретч-карты, зарегистрированные в одном из трех этапов акции.

Сеть АЗС «Газпромнефть» поздравляет победителей второго этапа розыгрыша по акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» и благодарит своих клиентов за участие!

В течение 10 дней со дня розыгрыша со всеми победителями свяжутся по номеру телефона, который был указан при регистрации скретч-карты на сайте gpn-prоmо.kg, и официально пригласят на награждение.