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Бизнес

«Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»

«Бакай Банк» выдал 451 тысячу сомов первому финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» Медербеку Жалилову под 2 процента на беззалоговой основе.

Напомним, в марте этого года соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов и председатель общественного объединения «Я инвестирую в Кыргызстан» Алмазбек Суйунбеков. Финалист Медербек Жалилов рассказал подробности о разработке своего уникального продукта «Даяр Дасторкон» на отечественном рынке.

«Я долгое время учился за границей, работал в Турции, России. Когда вернулся сюда, родственники начали звать меня в гости, а я не знал, что купить. И тут ко мне пришла идея придумать универсальный подарок для всех. Изучил наш рынок и понял, что в этом сегменте есть свободная ниша. Думаю, что с учетом менталитета наша продукция должна быть очень востребованной. Приобретая «Даяр Дасторкон», вы экономите свое время и преподносите оригинальный подарок», — отметил Медербек Жалилов.

Он добавил, что после получения кредита можно наращивать объемы производства. «Сейчас с получением дополнительных финансов планируем выйти в регионы нашей страны, а также в соседние республики. Например, уже есть заинтересованные заказчики в Казахстане», — сказал финалист проекта «Я инвестирую в Кыргызстан».

Как рассказал Медербек Жалилов, для него победа в проекте — результат долгого и упорного труда. По его словам, в Кыргызстане молодым предпринимателям не хватает поддержки со стороны государства.

«Я не ожидал, что стану победителем и получу денежные средства на таких хороших условиях. Это единичный случай во всей стране, когда кредит выдали всего под 2 процента. Узнавал в других банках, там ставки начинаются от 18 процентов.

Кредиты на таких условиях – хорошая поддержка для молодых предпринимателей. Это, безусловно, будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызстане.

Выражаю особую благодарность «Бакай Банку» за предоставленную возможность. Начинающие бизнесмены могут работать и вносить свой вклад в развитие отечественной экономики», — сказал Медербек Жалилов.

Он добавил, что, получив такую поддержку, может дальше с уверенностью работать и вносить свой вклад в развитие отечественной экономики.

Ведущий кредитный специалист отдела микрокредитования ОАО «Бакай Банк» Темирбек уулу Нурдин добавил, что компания поддерживает нововведения на финансовом рынке Кыргызстана.

«Основной акцент сделан на уникальность проектов, многие из представленных идей не имеют аналогов в Кыргызстане. На данный момент мы планируем рассмотреть еще десяток проектов. Это будет наше пилотное начинание, которое в будущем мы планируем разрабатывать и совершенствовать», — сказал он.

По его словам, инвестиционный рынок в Кыргызстане требует вложений, поэтому «Бакай Банк» планирует его развивать и быть первым в этой сфере среди банков.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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