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Бизнес

«Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»

Акция «Год подарков» от «Бакай Банка» в самом разгаре, спешите переводить деньги по системе «Золотая Корона»!

Пополните семейный бюджет на 700 000 сомов, выиграв главный приз по акции «Год подарков».

ОАО «Бакай Банк» и система денежных переводов «Золотая Корона» напоминают об акции «Год подарков», которая проводится с 1 марта по 15 декабря. Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сомов могут лица, достигшие 18 лет. Для этого необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе «Золотая Корона» в филиалах и сберегательных кассах «Бакай Банка» во всех регионах республики.

Кроме главного приза 700 000 сомов, 3 сентября и 25 декабря будут разыгрываться промежуточные призы:

  • холодильник;
  • стиральная машина;
  • телевизор;
  • ноутбук;
  • пылесос;
  • микроволновая печь;
  • смартфон;
  • чайник;
  • утюг;
  • power bank;
  • фильтр для питьевой воды;
  • настенные часы.

Обладатель основного приза в 700 000 сомов будет определен 25 декабря 2018 года.

Условия участия в акции

  • участник должен отправлять или получать переводы по системе «Золотая Корона» в валюте — рублях, сомах, долларах и евро — в период проведения акции;
  • за каждые отправленные или полученные переводы в размере 5 000 рублей/сомов или 100 долларов/евро начисляется 1 балл;
  • баллы начисляются за весь период проведения акции;
  • клиенту суммируются все начисленные баллы от начала до конца акции.

Для определения победителя суммируются все набранные баллы за отправленные или полученные переводы клиентом во всех офисах ОАО «Бакай Банк». 

Победителей определят в промежуточных и основном этапах по максимальному количеству набранных баллов за отправку и получение денежных средств.

Информация о главном и промежуточных победителях акции и фото победителей будут размещены на веб-сайте банка www.bakaibank.kg. Банк сообщает победителям о результатах акции и дате церемонии награждения в течение 10 дней с момента определения победителя. Ознакомиться подробнее с условиями акции можно на официальном сайте либо непосредственно в офисах банка, колл-центр: 6111.

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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