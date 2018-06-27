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Бизнес

Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»

Сегодня, 27 июня, состоялось заседание совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». На повестке дня стоял вопрос избрания председателя правления ОАО «Кыргызтелеком».

Единогласным решением совета директоров в соответствии с предложением Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве председателем правления ОАО «Кыргызтелеком» избран Асылбеков Атай Ибраимбекович.

Председатель совета директоров А.Рахманкулов представил коллективу ОАО «Кыргызтелеком» А.Асылбекова и пожелал новому руководству и всему коллективу дальнейшей успешной работы и достижения всех поставленных целей.

Отметим, 2 мая текущего года избрали членов правления ОАО «Кыргызтелеком», исполнение обязанностей председателя правления возложили на технического директора Н.Чылпанова. 

Обновленный состав ОАО «Кыргызтелеком»:

  • А.И.Асылбеков — председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»;
  • Э.Ж.Акматов — член правления — коммерческий директор;
  • Б.А.Эшимбеков — член правления — административный директор;
  • Н.С.Чылпанов  — член правления — технический директор;
  • У.С.Джанузаков  — член правления — директор по развитию.
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