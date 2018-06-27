Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»

Сегодня, 27 июня, состоялось заседание совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». На повестке дня стоял вопрос избрания председателя правления ОАО «Кыргызтелеком».

Единогласным решением совета директоров в соответствии с предложением Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве председателем правления ОАО «Кыргызтелеком» избран Асылбеков Атай Ибраимбекович.

Председатель совета директоров А.Рахманкулов представил коллективу ОАО «Кыргызтелеком» А.Асылбекова и пожелал новому руководству и всему коллективу дальнейшей успешной работы и достижения всех поставленных целей.

Отметим, 2 мая текущего года избрали членов правления ОАО «Кыргызтелеком», исполнение обязанностей председателя правления возложили на технического директора Н.Чылпанова.

Обновленный состав ОАО «Кыргызтелеком»: