Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»

Сегодня, 27 июня, состоялось заседание совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». На повестке дня стоял вопрос избрания председателя правления ОАО «Кыргызтелеком».
Единогласным решением совета директоров в соответствии с предложением Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве председателем правления ОАО «Кыргызтелеком» избран Асылбеков Атай Ибраимбекович.
Председатель совета директоров А.Рахманкулов представил коллективу ОАО «Кыргызтелеком» А.Асылбекова и пожелал новому руководству и всему коллективу дальнейшей успешной работы и достижения всех поставленных целей.
Отметим, 2 мая текущего года избрали членов правления ОАО «Кыргызтелеком», исполнение обязанностей председателя правления возложили на технического директора Н.Чылпанова.
Обновленный состав ОАО «Кыргызтелеком»:
- А.И.Асылбеков — председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»;
- Э.Ж.Акматов — член правления — коммерческий директор;
- Б.А.Эшимбеков — член правления — административный директор;
- Н.С.Чылпанов — член правления — технический директор;
- У.С.Джанузаков — член правления — директор по развитию.