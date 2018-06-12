Впервые в СНГ. «Бакай Банк» открыл Исламский финансовый центр

Накануне в Бишкеке состоялось торжественное открытие Исламского финансового центра. «Бакай Банк» стал первым традиционным банком в республике, который получил лицензию на право ведения операций по исламским принципам.

«Исламское финансирование сегодня достаточно востребовано. Многие люди не пользуются услугами традиционных банков по религиозным соображениям. В исламском финансировании все просто. Главное правило: здесь не может быть ростовщичества, которое запрещено всеми религиями. Кроме того, банк не просто дает человеку деньги в рассрочку с наценкой, но и несет все риски вместе с ним», — рассказал директор Исламского финансового центра ОАО «Бакай Банк» Талант Керимбаев.

Над тем, чтобы открыть исламское окно, «Бакай Банк» работал почти год — получал необходимые лицензии, подбирал шариатский совет. В результате именно «Бакай Банк» стал первым среди стран СНГ традиционным банком, открывшим исламское окно.

Фото «Бакай Банка». Председатель правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов

«В этом году нашему банку исполняется 20 лет. Мы всегда старались идти в ногу со временем, вводить инновации и делать все, чтобы наши клиенты оставались довольны. Сегодня будущее банков прочно связывают именно с исламским банкингом. Он не только удобен для потребителя, но и приносит пользу экономике. Уже с первого дня работы Исламский финансовый центр будет оказывать полный спектр услуг по исламскому финансированию», — подчеркнул председатель правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов.

Потенциал исламского финансирования колоссальный. По самым скромным подсчетам, за счет ведения банковского дела по канонам шариата в Кыргызстан может поступить $300-400 миллионов инвестиций. Именно Кыргызстан может стать центром исламского финансирования всего СНГ. Для этого у нас есть все предпосылки.

«Я уверен, что исламский банкинг будет развиваться в Кыргызстане и странах СНГ семимильными шагами. Сейчас у Кыргызстана есть все шансы стать лидером в этом направлении. В стране есть хорошее законодательство, высоки спрос и интерес среди населения. Например, при звонках в call-центр «Бакай Банка» большинство вопросов касаются именно исламских финансов», — подчеркнул председатель шариатского совета «Бакай Банка», международный сертифицированный специалист по исламским финансам и страхованию Ринат Габбасов (Татарстан).

Фото «Бакай Банка». Председатель шариатского совета «Бакай Банка» Ринат Габбасов

Почетный гость открытия Исламского финансового центра, председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев заявил, что начало работы такого института — это огромный шаг для всей страны.

«В банковской системе КР появился отличный альтернативный вариант традиционным финансовым услугам. Неудивительно, что открывает первый Исламский финансовый центр именно «Бакай Банк», потому что он лидер по инновациям в банковском секторе. Он был первым на валютном рынке по направлению драгоценных металлов, проектному финансированию и многому другому.

Открытие центра — это большая заслуга всей профессиональной и мобильной команды «Бакай Банка», заключил Анвар Абдраев.

Фото «Бакай Банка». Председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев

На сегодня в Исламском финансовом центре представлены три вида кредитования — мурабаха-универсал (для предпринимателей), мурабаха-автофинансирование и мурабаха — на потребительские нужды. Кроме того, здесь можно открыть срочный депозит (мудараба) и депозит до востребования (кард-хасан). В ближайших планах у Исламского центра открытие финансирования для покупки или строительства жилья и выпуск шариатских платежных карт.

Справка: Исламский финансовый центр — первое и единственное исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банк» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

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