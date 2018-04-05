В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU

В Бишкеке открылся офис медицинского центра ANADOLU. Об этом сообщил руководитель международного отдела центра Тогла Конач на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, ANADOLU давно хотел открыть офис в Кыргызстане. Всего же у центра около 90 подразделений в мире.

«Наша клиника является некоммерческой и аффилирована со всемирно известной клиникой Johns Hopkins Medicine из США. Благодаря этому мы работаем по высоким американским стандартам», — сказал он.

По его словам, медицинский центр многофункционален и рекомендован для лечения онкологических заболеваний и нейрохирургических операций.

«Ежегодно мы принимаем около пяти тысяч иностранных пациентов. Многие приезжают из Кыргызстана. Поэтому решили открыть офис в Бишкеке, чтобы пациенты знали, как с нами связаться, и могли получить бесплатную врачебную консультацию», — сказал он.