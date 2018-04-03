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Бизнес

Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно

Кыргызское законодательство дружественно к операциям с любыми активами, учитываемыми в виде записей в распределенных реестрах (блокчейн-активы). Такие выводы содержатся в докладе «Правовые аспекты применения блокчейн-технологий в Кыргызстане».

Доклад подготовили международные юристы по заказу Кыргызской фондовой биржи и Агентства развития международного финансового центра. Исследование проводили для того, чтобы определить, как кыргызское законодательство регулирует основанную на технологии блокчейн коммерцию — сделки с криптоактивами, майнинг криптовалют, биржевую торговлю блокчейн-активами, а также публичные предложения криптоактивов (ICO).

По итогам изучения ситуации выяснилось, что законодательство Кыргызстана не препятствует осуществлению проектов на основе технологии блокчейн и операций с такими активами. Но при этом нужно соблюдать Налоговый кодекс и законодательство по противодействию отмыванию преступных доходов, законы о защите прав потребителей, инвесторов и прочие нормативные акты, касающиеся коммерции.

Уникальность кыргызского законодательства на сегодня позволяет активно развивать на базе кыргызской юрисдикции блокчейн-проекты в международном масштабе.

«Именно Кыргызстан может сейчас без специальных законодательных реформ удовлетворить спрос иностранных инвесторов на работу с блокчейн-активами на законных основаниях. При этом мы полностью солидарны с мнением Национального банка, что вложение непрофессиональными инвесторами своих накоплений в не обеспеченные активами криптовалюты несет неоправданный риск. Использование блокчейн-технологий в Кыргызстане может ускорить расчеты на рынке ценных бумаг, оптимизировать процессы госуправления и сделать страну региональным центром публичного размещения ценных бумаг», — уверены авторы доклада.
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