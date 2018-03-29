ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» оказало благотворительную помощь для специального выпуска первого сборника сказок и легенд Чингиза Айтматова по системе Брайля.

Как сообщила исполнительный директор Общественного фонда «ПЛЮС» Айдай Толонова, на сегодняшний день обеспечение печатными изданиями является насущной проблемой для спецучреждений Кыргызстана для слепых и слабовидящих.

«Сегодня в Кыргызстане зарегистрировано и признано инвалидами по зрению более 5000 человек, которые остро нуждаются в свободном доступе к печатной и иной информации. Издание сборника Ч.Айтматова рельефно-точечным шрифтом Брайля даст возможность детям и подросткам с инвалидностью по зрению ознакомиться со сказками и легендами великого писателя. Фонд получил согласие семьи Айтматова на адаптацию сборника», — рассказала она.

В свою очередь председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев отметил важность данного проекта.

«В начале этого года Международным фондом Айтматова был издан первый сборник сказок и легенд Чингиза Айтматова на русском языке при поддержке нашего предприятия. Отрадно, что теперь книга издана по системе Брайля и ее смогут прочитать не только обычные читатели, но и люди с нарушениями зрения», — подчеркнул он.

Сказки и легенды Ч.Айтматова изданы в 2 брайлевских томах в 30 комплектах и не подлежат продаже. Книги будут вручены всем специализированным детским учреждениям городов Бишкека и Оша.