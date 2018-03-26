«Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты

«Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на кредитование бизнес-стартап-проектов под 2 процента годовых без залога.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве 16 марта подписали председатель правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов и председатель Общественного объединения «Я инвестирую в Кыргызстан» Алмазбек Сүйүнбеков.

Председатель правления «Бакай Банка» Аалы Уманкулов отметил, что в рамках Меморандума, направленного на создание благоприятных условий для развития бизнеса и экономики страны в целом, будет реализован проект «Я инвестирую в Кыргызстан». Целью проекта является оказание помощи молодым предпринимателям в реализации своих бизнес-идей.

«Бакай Банк» принимает непосредственное участие в отборе стартапов и рассматривает возможность предоставления коммерческих беззалоговых кредитов сроком под 2 процента годовых до трех лет финалистам проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» общим фондом 10 миллионов сомов. Председатель Правления ОАО «Бакай Банк» Аалы Уманкулов

При этом он подчеркнул, что выдача кредита под 2 процента без залога не является основной деятельностью банка и начать свой бизнес на таких условиях могут только финалисты проекта «Я инвестирую в Кыргызстан».

Проект «Я инвестирую в Кыргызстан» работает с 2016 года и успешно помог реализовать более 20 стартап-проектов.

Автором проекта является общественный деятель Чынгыз Макешов. В результате успешности и популярности проекта среди населения стала институционализация проекта в Общественное объединение «Я инвестирую в Кыргызстан», председателем которого был избран Алмазбек Суйунбеков.

По словам Алмазбека Суйунбекова проект «Я инвестирую в Кыргызстан» предусматривает поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, повышение уровня финансовой культуры и грамотности населения Кыргызской Республики. Будут проведены разнообразные обучающие тренинги, предоставление консультационной и менторской поддержки по эффективному управлению бизнесом и иных поддержек, необходимых в процессе становления бизнеса.

«В рамках проекта будет проведен отбор стартапов для поддержки и финансирования. Сумма одного проекта не должна превышать 500 тысяч сомов, сроком до трех лет, на беззалоговой основе», — отметил председатель Общественного объединения «Я инвестирую в Кыргызстан» Алмазбек Сүйүнбеков.

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«Бакай Банк» уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.