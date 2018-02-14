Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Я, Матсуда Синдзи, руководитель Японского благотворительного фонда «Кыял», который оказывает безвозмездную финансовую и материальную помощь незрячим кыргызстанцам за счет грантов и пожертвований граждан Японии.

Фонд учрежден в Японии по инициативе гражданина Масахико Такеучи, инвалида по зрению. С 2016 года за счет средств фонда прооперированы 72 ребенка: инвалиды по зрению, незрячие дети из социально уязвимых семей.

К сожалению, сегодня деятельность фонда под угрозой, в связи с чем я вынужден обратиться за помощью к Вам.

Для организации стационарного реабилитационного центра для незрячих граждан Кыргызстана Японский ОФ «Кыял» перечислил $113 000 (сто тринадцать тысяч) учредителю ОО «Empower Blind People» Эльнуре Жуманалыевне Эмилкановой, чтобы она совершила покупку недвижимости и начала организационную работу.

В июне 2015 года Эльнура Эмилканова, купив квартиру по адресу: г.Бишкек, ул.Панфилова, 164а за $73 тысячи, оформила ее на свое имя. При этом она направила мне поддельный договор купли-продажи.

Фонд потребовал переоформить квартиру на ОО «Empower Blind People» и вернуть оставшиеся после приобретения квартиры деньги в сумме $40 тысяч.

После отказа Э. Эмилкановой выполнить указанные требования я обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и установлено, что Матсуде Синдзи нанесен материальный ущерб на сумму 7 миллионов 797 тысяч сомов.

Дело передано в Первомайский районный суд Бишкека.

В суде я узнал, что вменяемая Э.Эмилкановой статья «Мошенничество в особо крупном размере» переквалифицирована на менее тяжкую — «Мошенничество в крупном размере», а квартира стоимостью $73 тысячи необоснованно выведена следователем СО УВД Первомайского района Бишкека А.Аманалиевым из вменяемого ущерба.

В настоящее время государственное обвинение в Первомайском районном суде Бишкека представляет старший прокурор Первомайского района Бишкека М.Сооронкулов. Однако он отказался поддержать ходатайство пострадавшего о направлении дела на доследование для устранения допущенных в ходе следствия нарушений УПК КР.

Несмотря на возникшие препятствия, при поддержке экс-президента А.Ш.Атамбаева и руководства Американского университета в Центральной Азии проект создания реабилитационного центра запущен. Но организаторы вынуждены снимать жилье для незрячих людей, проходящих реабилитацию, в аренду.

Несправедливость при проведении следственных мероприятий и действия прокурора, в том числе в суде, к моему глубокому сожалению, подрывают доверие граждан Японии к органам государственной власти КР и становятся причиной остановки безвозмездной финансовой и медицинской помощи незрячим детям Кыргызстана, а также для создания Центра социальной реабилитации незрячих людей.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Вы в качестве президента Кыргызской Республики обозначили приоритетным направлением своей деятельности борьбу с коррупцией, особенно в судебных, правоохранительных и надзорных органах Кыргызской Республики, что с восхищением восприняли в Японии, являющейся дружественной Кыргызстану страной.

На основании изложенного прошу Вас взять под личный контроль дело о мошенничестве Э.Ж.Эмилкановой и оказать помощь в возврате денег в благотворительный Общественный фонд «Кыял».

Руководитель Общественного фонда «Кыял»

Матсуда Синдзи.

Обращение Матсуда Синдзи Президенту КР (полный текст обращения).docx