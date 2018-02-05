Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов

Коворкинг-центры — довольно популярный сегодня формат. Это что-то среднее между работой в офисе и на дому. Формат удобный и популярный. В Кыргызстане пошли дальше. Первый коворкинг-центр заработал для студентов КГТУ, чтобы они могли с пользой проводить время и обмениваться идеями.

Как появился студенческий коворкинг?

Первый студенческий коворкинг открыли на базе Кыргызского технического университета (КГТУ) имени Исхака Раззакова. В этом вузе уже много лет готовят специалистов технических специальностей, в том числе и в сфере информационных технологий. Но была проблема. В вузе нет свободных помещений, где студенты могли бы обсудить свои идеи или создать программы.

«У нас все аудитории заняты. Нашим студентам просто негде было сесть, что-то обсудить, поработать, обменяться мнениями. Раньше они собирались в основном в коридоре. Но это неудобно», — признался ректор КГТУ Мураталы Джаманбаев.

Решить проблему помог «Beeline Кыргызстан». В рамках своей социальной программы сотовый оператор решил создать в университете коворкинг-центр.

Фото Beeline. Руководитель службы стратегического развития ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) Нуртай Абилгалиев

«Формат коворкинга предполагает, что люди собираются вместе и обсуждают какие-то идеи, придумывают новые продукты. Все это то, что Beeline хотел бы видеть на рынке Кыргызстана. Сегодня мир меняется так быстро, что одному узкому специалисту сложно быстро придумать и реализовать идею, которая была бы полезна для многих людей. Сегодня благодаря сотрудничеству людей с разными профессиональными навыками и опытом появляются свежие и оригинальные идеи, которые нужны обществу», — отметил руководитель службы стратегического развития ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) Нуртай Абилгалиев.

Здесь не только модные и удобные нынче бин-бэги. Специально для коворкинга провели оптоволоконную линию. Аудитория оснащена компьютерным оборудованием, проектором и беспроводным Интернетом. Теперь студенты университета смогут обучаться в современной аудитории, принимать участие в лекциях, семинарах по повышению лидерских и предпринимательских навыков.

Это теплое и уютное помещение, куда наши студенты теперь могут спокойно прийти и обсудить свои идеи, поговорить о будущем. Мы редко видим, когда бизнес так близко подходит к образованию и уделяет ему внимание. Это первый и хороший шаг к сближению между крупной компанией и образовательной структурой. Ректор КГТУ Мураталы Джаманбаев во время церемонии открытия коворкинга

Креативить, так вместе

Студентка КГТУ Жибек Сарыбагышева уверена, что будущее за информационными технологиями. Сейчас все развивается стремительно. Чтобы успевать за прогрессом, нужно обладать знаниями в области информационных технологий. Именно поэтому она и стала учиться в КГТУ на программиста.

«Я рада, что в нашем университете появился такой коворкинг-центр. Теперь можно будет прийти сюда, сделать свою работу. Раньше такой возможности не было. В том же компьютерном классе не получается поработать, потому что он занят, идут пары. А здесь уютно и комфортно. Когда я только увидела коворкинг-центр, то сразу подумала, что обязательно вернусь сюда и буду использовать пространство», — подчеркнула Жибек Сарыбагышева.

Ее поддерживает и другой студент университета — Асман Турдубаев. Он признался, что до открытия коворкинга и не представлял, что будет в аудитории. Такой формат и возможность спокойно поработать стали для студентов приятным сюрпризом.

«Пока мы еще плохо представляем себе, как все будет происходить, как будет работать этот коворкинг-центр. Но сама идея очень хорошая. Обычно, когда мы что-то делаем, это какие-то лавочки в коридоре, ищем свободные аудитории. У нас раньше было только два места, где можно собраться — это либо библиотека, либо холл. Но это неудобно. А теперь у нас отдельная аудитория, где можно собираться», — признался Асман Турдубаев.

Приятный бонус

Открытие коворкинга порадовало студентов и первым мероприятием. Сотрудники HR-отдела Beeline рассказали, как правильно подавать резюме, чтобы его заметили, как пройти собеседование, чтобы тебя взяли на работу.

Были и еще один приятный бонус. Студенты могли сразу же после беседы с сотрудником HR-отдела подать свои резюме для трудоустройства в Beeline если не постоянным сотрудником, то хотя бы стажером.

«Сегодня мы много усилий прикладываем для того, чтобы развивать экономику с инновационной точки зрения. Но самым важным фактором является развитие человеческого потенциала. Поэтому мы хотим внести свою лепту в развитие человеческого потенциала. В планах компании увеличить число таких коворкинг-центров», — признался Нуртай Абилгалиев.