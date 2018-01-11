Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге

Сотрудники технической дирекции Мобильного оператора О! продолжают строительство инфраструктуры связи высокими темпами, ежемесячно выводя в эфир десятки новых базовых станций. На днях с целью улучшения качества связи в Баткенской области в эксплуатацию введено более 70 объектов связи стандарта 3G и 4G. По последним данным из южных областей, увеличение охвата сети 3G и 4G- и, как следствие, увеличение скорости передачи мобильных данных могут ощутить жители следующих населенных пунктов:

В Джалал-Абадской области: города Джалал-Абад, Кара-Куль, села Нарын, Кызыл-Джар, Джар-Баши, Кумуш-Азиз, Мукур, Джангактуу-Булак, Авлетим (б.Афлатун), Коргон, Байкашка-Терек, Алга, Кызыл-Туу, Чарба, Ак-Тоо, Кой-Таш, Джаны-Джол, Шима, Ак-Джол, Джергетал (б.Успеновка), Атана, Чие, Байкишлак, Ак-Суу, Коргоон-Дебе, Ак-Сай, Боспиек, Кызыл-Ата, Орукту, Джой-Белент, Ак-Башат, Кара-Кысмак, Арсланбоб.

В Ошской области: микрорайон «Анар» в городе Оше, города Кара-Суу и Ноокат, села Бий-Мырза, Кок-Джар, Каранай, Борбаш, Ден-Булак, Кара-Дарья, Бакмал, Сопу-Коргон, имени Гагарина, Миязды, Осоавиахим, Кызыл-Булак, Орто-Суу, Кара-Таш, Талды-Булак, Тогуз-Булак, Боз-Караган, Кара-Шоро, Арпа-Тектир (б.Крупской), Кызыл-Ой, Мангыт, Янги-Арык, Телейкен, Кесек, Ак-Шор, Джеки-Мисте, Найман, Сары-Таш, Хауз, Кандава, Чечебай (б.Кирова), Курбан-Кара, Савай-Арык, Присавай, Савай, Сары-Колот, Большевик, Коммунизм, имени Калинина, Каарман, Учкун, Маданият, Таш-Арык, Джар-Ооз, Правда, Алга, Мамажан, Агартуу, Гайрат, Кыш-Абад, Бирлик (б.Прогресс), спецхоз «Алай», Кыдырша, Кызыл-Шарк, Джаны-Арык, Отуз-Адыр, Найман, Алашан, Беш-Буркан (б.Ынтымак), Учбай, Осор, Ак-Чабуу, Гюльстан, Кызыл-Тейит, имени Чапаева, Туз-Бель, Учкаптал, Арал, Ак-Терек, Шагым (Социализм), Аю, Зергер, Кайрат, Курбу-Таш, Кирова, Алтын-Булак (б.Кузгун), Кароол, Орто-Арык.

В планах компании — значительное расширение зоны покрытия сети как третьего, так и четвертого поколения, чтобы мобильный Интернет на высоких скоростях стал доступен еще большему числу жителей страны. На очереди новости из Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Ознакомиться с картой зоны охвата сети О! вы можете тут, а наблюдать динамику развития сети можно по ссылке.