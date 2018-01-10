3G и 4G-сеть О! охватила еще 71 населенный пункт Баткенской области

Если вы еще думаете, с чего начать путешествие по Кыргызстану, запланируйте его с Баткенской области, тем более что сейчас поймать отличный сигнал О! можно в каждом из районов Баткенской области: Баткенском, Кадамджайском и Ляйлякском. Любители походов оценят местность за возможность увидеть обширные альпийские луга, которые продолжаются до самой границы вечных снегов, а охотники за легендами смогут услышать интересные истории от местных жителей о громадных деревьях шаха Бабура, царя Македонского и рассказы о луноликой Айгуль, именем которой назван редчайший цветок, занесенный в Красную книгу.

Теперь, кроме живописных каньонов, ущелий и известных на весь мир палеолитических памятников, абрикосовый край может похвастаться еще и обширным охватом 3G и 4G-сети Мобильного оператора О!.

Десятки тысяч местных жителей и, конечно, гости Баткенского края могут воспользоваться качественной связью и быстрым мобильным Интернетом третьего и четвертого поколения.

В прошлом месяце сотрудники технической дирекции оператора провели масштабные работы по запуску нового оборудования в следующих населенных пунктах:

В городах Баткене, Кызыл-Кие, Кадамджае, Сулюкте и в селах Таш-Кыя, Чал-Таш, Ирилеш, Абдусамат, Баймаала, Андарак, Искра, Панчак, Майдан, Коммуна, Чаувай, Гульдерама, Джаны-Айыл, Элпейсеки (б. Ак-Кыя), Кескен-Таш, Гайрат, Сай-Оозу (б. Кызыл-Булак), Алга, Чункур-Кыштак, Орозбекове, Учкун, Лянгар, Мин-Чынар (б. Жаны-Жер), Жаны-Жер (б. Факел), Халмион, Кайтпас, Бургандинском, Бексе, Мыргылжек, Кан (б. Советское), Беджей, Мальмут, Мойнок, Кара-Жыгач, Кара-Кыштак, Кыргыз-Кыштак, Чекелик, Жошук, Ирилеш, Ак-Булак, Кара-Булак, Базар-Башы, Кызыл-Бель, Чек, Кара-Булак, Согмент, Газ, Чарбак, Тенге, Коргон, Шоро, Чарбак-Сай, Патан, пгт. Восточном, Жаштык, Борбордук (б. Центральное), Тогуз-Булак, Мин-Жыгач, Кек-Таш, Таш-Булак, Маргун, Кара-Булак, Катран, Булак-Башы, имени Раззакова (б. имени Ленина), Селькан.