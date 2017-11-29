Agile и Scrum наступают на Кыргызстан

«Beeline Кыргызстан» меняет всю систему работы. Компания решила не только больше сосредоточиться на современных фишках. Меняется и подход сотового оператора к реализации поставленных задач. К своим экспериментам Beeline подключила и другие компании, которые теперь внедряют в стране Agile и Scrum.

Agile как он есть

Итак, идеология Agile (Эджайл) основана на том, чтобы тратить меньше времени на новый продукт с большей эффективностью. Современный мир меняется слишком стремительно. И те сложные и запутанные системы иерархий и правил в компаниях просто не дают им возможности реагировать на вызовы молниеносно. Зато Agile с этим успешно справляется.

Scrum (Скрам) — это своего рода способ реализации Agile. Прийти к быстрой и эффективной работе можно разными методами. Scrum, созданный изначально для работы IT-специалистов, сегодня успешно внедряется во всем мире. Вся суть в той же командной работе. Но с небольшими дополнениями.

Скрам-команды собираются не только из специалистов какой-то отдельной отрасли. Если нужно создать продукт, то в команду войдут все люди, которые так или иначе связаны с ним.

Но главное отличие даже не в этом. Скрам позволяет внедрять новые продукты быстро, но также быстро менять их в случае необходимости.

«Идеология Agile более гибкая, чем существующий сейчас проектный менеджмент с его жесткой структурой последовательности шагов и большим объемом документации. В Agile все идет гораздо быстрее. Людям нужно объяснить, что не надо пытаться прописать все заранее, еще до начала проекта. Ведь изменения все равно неизбежны. В этом и смысл Agile. Традиционный проектный менеджмент просто не подходит там, где возможны частые изменения задач и требований рынка», — отмечают эксперты.

В чем плюсы и минусы новой технологии

Метод Agile говорит о том, что не нужно пытаться с первого раза создать крупный и идеальный продукт. Пока мы будем это делать, нас обгонят маленькие и шустрые конкуренты. А еще по окончании работы может выясниться, что этот продукт на рынке уже не нужен: желания клиентов изменились. А денег и времени на то, чтобы быстро отреагировать, может и не остаться.

Главные принципы Agile:

Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.

Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.

Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.

Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Технология позволяет быстро показать результат, запустить продукт, мотивирует команду, дает людям максимальную свободу в выборе решений. В случае с Agile владелец продукта или скрам-мастер не контролирует, как работают люди. Он лишь очерчивает им круг задач, которые они должны выполнить.

Реализация технологии Agile на основе скрам-подхода предполагает создание небольшой команды из 7-9 человек. Эта команда будет каждые две-три недели показывать новый продукт. Быстро? Более чем.

Несомненным плюсом Agile является и то, что сокращается бюрократия. А процесс принятия окончательного решения идет куда быстрее, чем в традиционных организациях.

Человеческий фактор — пожалуй, главный плюс и в то же время главный минус при работе по методу Agile. От того, как скрам-мастер подберет команду, напрямую зависит успешность ее работы.

Причем здесь Beeline?

В России Agile стал популярен благодаря председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Там новые методы уже активно внедряют — как в крупных компаниях, так и в обычных семьях. Для Кыргызстана это явление относительно новое и непонятное. Beeline применил системно новые методы работы одним из первых на рынке.

На сегодня в компании работает около 600 человек. Но это не помешало ей решиться на эксперимент. Вот уже несколько месяцев здесь постепенно создаются небольшие команды, которые работают над новыми продуктами.

Фото компании. Руководитель службы стратегического развития ООО «Скай Мобал» (ТМ «Beeline») Нуртай Абилгалиев

«Чтобы сделать хороший продукт, нужно быть постоянно на связи с клиентами. Нам нужно не только угождать их желаниям, но и предвосхищать их. Мы считаем, что наши скрам-команды могут это сделать. Сейчас наши сотрудники из разных отделов работают вместе. Это существенно сокращает время. Например, маркетологи что-то придумали, а IT-спецы не могут этого сделать. Или юротдел говорит, что по закону такое делать нельзя. Сейчас все выясняется сразу, и можно быстро внести изменения», - рассказал руководитель службы стратегического развития ООО «Скай Мобал» (ТМ «Beeline») Нуртай Абилгалиев.

В Beeline утверждают, что Agile будет работать эффективно и в больших организациях. Для этого нужно лишь четко определиться с целями и программами, с помощью которых будут достигать их. И уже эти программы наполняются конкретными проектами. Над ними и работают скрам-команды.

У первых скрам-команд Beeline уже есть результаты. Одна из них разработала новый продукт в сфере путешествий. Сейчас работает его прототип. Сам продукт представят на суд общественности уже до конца этого года.

Остается другой вопрос: а зачем Beeline учить новым методам конкурентов? Такие идеи нужно держать под семью замками, а они, наоборот, приглашают специалистов, организовывают встречи и учат новой системе всех желающих.

«Нельзя какой-то одной компании придерживаться этой технологии, а остальным работать в традиционном режиме. Нам просто сложно будет понять друг друга. Мы бы хотели, чтобы в Кыргызстане развивалась эта среда. Компания старается приносить пользу обществу», — заключил топ-менеджер Beeline.