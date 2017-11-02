Долгожданные победители акции «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть»

На протяжении 4 месяцев обычная заправка автомобиля превратилась в счастливую акцию для клиентов компанииГазпром нефть Азия». Более 400 призов, главные из которых — новый 3-комнатный коттедж на побережье Иссык-Куля и два путешествия на двоих в любую точку земного шара — мог выиграть любой автолюбитель, не поленившийся заполнить печатями специальный купон.

20 октября завершилась самая масштабная акция в истории «Газпром нефть Азии» среди кыргызстанских автолюбителей. Всего в акции «Выиграйте мечту!» приняли участие более четверти миллиона человек.

Призы победителям 31 октября 2017 года в праздничной обстановке вручили на первой автогазозаправочной станции сети АЗС «Газпромнефть», расположенной в Бишкеке в микрорайоне «Улан» ( Список победителей 2 этапа и финала.pdf ).

Напомним, акция «Выиграйте мечту!» стартовала 17 июня и завершилась 20 октября текущего года. Принять участие в розыгрыше более 400 призов мог любой автолюбитель, заправляющийся качественным топливом в сети АЗС «Газпромнефть». Победитель, выигравший суперприз — новый 3-комнатный коттедж на побережье озера Иссык-Куль в клубном городке Royal Beach — был определен при помощи генератора случайных чисел в эфире радиостанции «Рекорд Бишкек» при участии независимой комиссии. Им оказался предприниматель Замирбек Чакиров.

Замирбек Чакиров, обладатель 3-комнатного коттеджа акции «Выиграйте мечту!»: «Всю жизнь я мечтал иметь дом на берегу Иссык-Куля, и сегодня благодаря компании «Газпром нефть Азия» я выиграл свою мечту. Очень рад, спасибо всем! У меня есть мама 85 лет, я хочу в первую очередь поехать туда с ней и отпраздновать это событие».

Акция «Выиграйте мечту!» от сети АЗС «Газпромнефть» состояла из двух этапов, каждый из которых продолжался по 2 месяца. По завершении каждого из них среди участников разыгрывались ноутбуки, аудиосистемы, видеорегистраторы, чемоданы, автокомпрессоры, наборы автоинструментов и топливные сертификаты. Главные призы каждого из этапов — путешествие на двоих в любую точку мира.

Нарынбек Оморов, победитель, обладатель приза «Путешествие на двоих в любую точку мира» акции «Выиграйте мечту!»: Большое спасибо «Газпром нефть Азии» за то, что предоставили шанс выиграть путевку на двоих. Жена хочет поехать в Эмираты, я хотел бы поехать в Америку. Ну, мы посовещаемся, и я решу».

В акции «Выиграйте мечту!» мог принять участие любой автолюбитель. Для этого необходимо было заправляться любым видом топлива на АЗС «Газпромнефть» и получить одну печать в купоне за каждые 10 литров . Важно отметить, что за каждые десять литров премиального топлива G-Drive операторы ставили участникам акции сразу две печати, и это в значительной мере увеличивало шансы выигрыша. Собрав 10 печатей в купоне, участники акции «Выиграйте мечту!» обменивали купон на скретч-карту, код которой регистрировался в системе на сайте www.gpn-promo.kg.

Тилек Элебесов, обладатель приза «Аудиосистема» акции «Выиграйте мечту!»: «Когда мне позвонили, я не поверил, что выиграл, думал розыгрыш, шутят. Потом подъехал на АЗС «Газпромнефть» и убедился, что действительно проходила акция. Всем советую заправляться на заправках «Газпром нефть Азии».

Заправляясь в сети «Газпромнефть», автовладельцы одновременно получают множество преимуществ: приобретают качественное российское топливо экологического стандарта Евро-5, имеют возможность копить баллы по программе лояльности «Сапарыбыз бир» и выигрывать замечательные подарки в рамках многочисленных акций.

В акции участвовал каждый третий автолюбитель севера страны. Очень рад, что такое количество автовладельцев делают свой выбор в пользу качественного российского топлива экологического стандарта Евро-5 сети АЗС «Газпромнефть». Мы планируем и дальше продолжать наши активности, в будущем наших клиентов ждет еще больше акций и подарков Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора по розничным продажам «Газпром нефть Азии»

Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» oт всeй души пoздрaвляeт пoбeдитeлeй aкции «Выигрaйтe мeчту!» и блaгoдaрит свoих клиeнтoв зa учaстиe!

В цeлях бeзoпaснoсти сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» прoсит нe пeрeчислять дeнeжныe срeдствa при пoступлeнии звoнкoв и сooбщeний сoмнитeльнoгo хaрaктeрa. С любыми вопросами можно круглосуточно обращаться в Единый центр поддержки клиентов по елефону 5151 (с мобильного телефона звонок бесплатный).