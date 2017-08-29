Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга

Вопрос: Бакыт Эргешевич, как вы прокомментируете информацию о том, что ваша позиция повлияла на исход голосования в парламенте при утверждении Сапара Исакова на пост премьер-министра?

Ответ: Если вы имеете в виду то, что было размещено в СМИ, то могу сказать однозначно: это был информационный слив с целью отдельных политиков переложить ответственность за свои политические проблемы на меня.

По их логике получается, что от меня только одного зависело, станет ли Сапар Исаков главой правительства. Согласитесь, это же не логично.

Вот что интересно: отдельные кандидаты в президенты страны решили на этом моменте сыграть в свою игру и упрекнуть меня в невыполнении якобы каких-то договоренностей. Скажу больше: политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга. Уверен, скоро мы все станем свидетелями, как политическая карьера истинных авторов этой дезинформации будет стремительно разваливаться.

Вопрос: А были ли какие-либо договоренности по голосованию за кандидатуру Сапара Исакова?

Ответ: Я со всей ответственностью заявляю, что никаких договоренностей по поддержке или голосованию против Сапара Исакова у меня ни с кем не было.

Да, я встречался со всеми политическими субъектами. Так было всегда, это нормальный парламентский процесс.

Если кандидат в премьер-министры не встречается с лидерами депутатских фракций, это же как минимум неуважение.

Вопрос: А вам предлагали должность спикера Жогорку Кенеша?

Ответ: Об этом речи не было. Меня просили, чтобы фракция «Онугуу-Прогресс» поддержала кандидатуру Сапара Исакова и его программу. Окончательное решение мы приняли на заседании фракции.

Хочу напомнить всем, что при отчете премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в конце апреля 2017 года наша фракция дала его деятельности неудовлетворительную оценку. А когда он стал кандидатом в президенты, я публично заявил в СМИ, что будет правильным, если Жээнбеков уйдет в отставку. И было бы нелогичным после этого саботировать кандидатуру нового премьер-министра.

Наша фракция дала Сапару Исакову и его команде молодых политиков политический аванс.

Вопрос: Теперь по поводу определения единого кандидата от вашей политической «четверки». Определились?

Ответ: Очень своевременный вопрос задан. 11 сентября состоится торжественный съезд новой политической партии. Согласно нашей договоренности, на съезде будет представлен лидер новой партии, состав политсовета и официально объявлен единый кандидат на должность президента страны.