Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане подвела итоги акции «Тонны драйва», которая проходила с 20 марта по 11 июня.

Всего в розыгрыше приняли участие более 50 тысяч участников программы лояльности «Сапарыбыз бир». На кону оказались 3 тонны премиального топлива G-Drive 95, 10 спортивных велосипедов и 250 топливных сертификатов на 20 литров G-Drive 95.

По условиям, держателю карты лояльности за весь период акции необходимо было заправиться не менее 100 литрами G-Drive или 200 литрами любого вида топлива. Также, заправляясь брендированным топливом от 20 литров с 27 марта по 21 апреля, автолюбители становились участниками ежедневных розыгрышей брендированных призов на радиостанциях Хит FM и Радио Рекорд Бишкек.

Имена победителей акции стали известны 24 июня в прямом эфире Радио Рекорд Бишкек FM 89.00. Оnline-трансляция велась на сайте ts.kg.

Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (random.org) в присутствии независимой комиссии. В ее состав вошли Тимур Губаев, президент Федерации сноуборда и экстремальных видов спорта; Тенгелбес Мусаев, организатор кубка экстремальных видов спорта Gradus Cup; Азамат Калдыбаев, пресс-атташе и начальник команды футбольного клуба «Дордой»; Алинур Абдыкалыков, сценарист и актер скетч-кома «Жарайт сити»; Ольга Шайнурова, многократная чемпионка и мастер спорта по бодибилдингу, пауэрлифтингу, жиму лежа, мас-рестлингу; Алана Городнянская, директор ивент-агентства «Алана-шоу» и звезда отечественной эстрады Кайрат Примбердиев.

Розыгрыш превратился в увлекательное трехчасовое шоу, которое вел известный радиоведущий Эрик Молдалиев. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил поэтапно розыгрыш «Тонн драйва».

В итоге обладателями тонны премиального топлива G-Drive 95 стали:

10 горных велосипедов известной фирмы Giant будут переданы:

Полный список победителей розыгрыша по акции «Тонны драйва» доступен на всех АЗС «Газпромнефть», в Едином центре поддержки клиентов 5151 (звонок с мобильного бесплатный), на корпоративном сайте gazprom-neft.kg, а также на официальных страницах компании в социальных сетях Facebook и Instagram.

В течение 10 дней со всеми победителями свяжутся по номеру телефона, который был указан в анкете держателя карты лояльности, и пригласят на награждение.

В целях безопасности сеть АЗС «Газпромнефть» просит не перечислять денежные средства при поступлении звонков и сообщений сомнительного характера. Все победители будут официально приглашены на награждение в центральный офис компании «Газпром нефть Азия».

Сеть АЗС «Газпромнефть» от всей души поздравляет победителей розыгрыша по акции «Тонны драйва» и благодарит своих клиентов за участие!

«Мы стремимся предложить нашим клиентам только самые качественные нефтепродукты. А G-Drive является нашим премиальным продуктом. Уже тысячи автовладельцев оценили преимущества брендированного топлива сети АЗС «Газпромнефть» — увеличение мощности и бережное отношение к топливной системе автомобиля, — отметил заместитель генерального директора по розничным продажам «Газпром нефть Азии» Алишер Жолчуев. — Так как прошедшая акция «Тонны драйва» была разработана с преференциями для участников программы, то держатели карт получили еще одно преимущество — стать участниками розыгрыша ценных призов. В дальнейшем мы также планируем проводить подобные акции среди участников «Сапарыбыз бир». Более того, сеть АЗС «Газпромнефть» реализует нефтепродукты, соответствующее европейскому экологическому стандарту Евро-5. Топливо класса Евро-5 обеспечивает не только долгосрочную работу двигателя автомобиля, но и минимальные вредные выбросы в окружающую среду. Заправляясь у нас, автовладельцы берегут экологию и здоровье каждого кыргызстанца».

Как и топливо G-Drive, программа лояльности «Сапарыбыз бир» также являются уникальным продуктом на топливном рынке. Она позволяет накапливать баллы во время покупок на АЗС и в последующем расплачиваться ими за любой товар на заправочной станции Заместитель генерального директора по розничным продажам «Газпром нефть Азии» Алишер Жолчуев

Премиальная сеть АЗС «Газпромнефть» на постоянной основе проводит многочисленные акции, стараясь предложить своим клиентам только лучшее и по выгодной цене. Следите за новостями, акциями и конкурсами от «Газпромнефть» на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, а также на официальном сайте gazprom-neft.kg.

Сеть АЗС «Газпромнефть» — улучшенная работа двигателя без вреда экологии!