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Бизнес

В Бишкеке презентовали новое молодежное движение «Бирге» («Вместе»)

В Бишкеке проходит форум нового молодежного движения «Бирге». В мероприятии участвуют свыше 250 представителей из всех регионов Кыргызстана: видные общественные и политические деятели, молодежные активисты, бизнесмены, представители творческой интеллигенции. Участники и гости форума поделятся своими успехами и расскажут о современных тенденциях в области образования, политики и культуры.

По словам инициаторов создания движения, главная его цель — объединить прогрессивную молодежь Кыргызстана для построения сильного и развитого государства.

Организаторы рассказали, что таким образом хотят дать новый импульс развитию нашей страны и тем самым влиять на принятие важных решений.

«Голос каждого должен быть услышан. Мы намерены способствовать и активно участвовать в решении самых важных проблем и вызовов, стоящих перед нашим государством и обществом. Только вместе мы можем стать силой, способной обеспечить необходимый скачок в развитии нашей любимой страны. Вместе мы наведем порядок», — заявил один из лидеров движения Тилек Дигербаев.

«Бирге» — это еще и современная и интерактивная площадка для реализации креативных идей и проектов, направленных на укрепление стабильности и единства в Кыргызстане.

Тилек Дигербаев
В рамках молодежного форума также состоится презентация идей и проектов, нацеленных на консолидацию молодежи Кыргызстана. Движение будет работать по пяти основным направлениям:

1. Молодежная сеть центров развития

2. Проект «Зеленый Кыргызстан»

3. Поддержка стартапов

4. Школа лидерства «ПолитСтратегия»

5. Проект ArtKG.
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