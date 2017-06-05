Победителей конкурса экологической журналистики наградили в Бишкеке

5 июня, во Всемирный день окружающей среды и профессиональный праздник экологов Кыргызстана — День охраны окружающей среды Кыргызской Республики, в Бишкеке состоялось торжественное награждение победителей конкурса экологической журналистики. В церемонии принял участие первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

Мероприятие организовано Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при поддержке проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информацией».

Конкурс был объявлен в ноябре 2016 года Общественным фондом «Республиканский учебный центр медиакоммуникаций» и Программным направлением ПРООН по устойчивому развитию с целью улучшить информированность широкой аудитории, общественности и лиц, принимающих решения, об основных экологических проблемах в Кыргызской Республике.

Основными конкурсными номинациями были вопросы реализации трех Рио-конвенций — по изменению климата, сохранению и финансированию биоразнообразия, деградации земель, а также специальные номинации по управлению медицинскими отходами и интегрированному управлению водными ресурсами Чуй-Таласского водного бассейна.

К началу мая было собрано более 100 работ журналистов со всей республики. Жюри, состоящее из представителей государственных, международных организаций, СМИ, отобрали лучшие работы, основанные на актуальности и аргументированности материалов. В итоге отобраны работы 18 победителей в следующих номинациях:

— «Изменение климата в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Рамочной конвенции ООН об изменении климата»: 1-е место — журналист Мария Орлова, еженедельник «Аргументы недели. Кыргызстан», г. Бишкек; 2-е место — журналист Асеин Маданбеков, «Азаттык», г. Каракол.

— «Биоразнообразие в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН о биологическом разнообразии»: 1-е место — редакция газеты «Новые лица», г. Бишкек.

— «Состояние земель в Кыргызстане / Выполнение обязательств страны по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием»: 1-е место — журналист Гульжан Ажиматова, телекомпания «ОшТВ», г. Ош; 2-е место — журналист Нуржамал Курманкулова, газета «Айыл Деми», г. Бишкек; 2-е место — журналист Анархан Жаныбаева, сайт www.kogart.kg, г. Джалал-Абад.

Дополнительная специальная номинация: «За комплексное освещение выполнения обязательств Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием»: журнал «АЛМА».

В рамках деятельности проекта ПРООН «Финансирование биоразнообразия», проекта ПРООН-ГЭФ «Охрана здоровья людей и окружающей среды от непреднамеренных выбросов СОЗ и ртути в результате ненадлежащего обращения с медицинскими отходами в Кыргызстане», инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» и проекта ПРООН-ГЭФ «Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас» для повышения осведомленности в области финансирования биоразнообразия, управления медицинскими отходами и интегрированного управления водными ресурсами Чуй-Таласского бассейна были учреждены специальные номинации:

— Информационные сообщения/материалы о вреде ртути на здоровье населения: журналист Эрмек Актанов, «Биринчи радио», г. Бишкек;

— О безопасном обращении с медицинскими отходами: журналист Ширин Асанакунова, КТРК, «Ала-Тоо-24», г. Бишкек;

— Истории о лучших практиках или финансовых решениях для сохранения биоразнообразия: журналист Гулиза Суванова, оператор Санжар Шаимбетов, ОФ «Демге Дем», г. Ош; журналист Алмаз Касымалиев, КТРК, г. Бишкек;

— Серия статей о взаимосвязи туризма и биоразнообразия: журналист Ирина Байрамукова, журнал «Современник», г. Бишкек;

— О выгодах для частного бизнеса от инвестирования в биоразнообразие в рамках корпоративной социальной ответственности: журналист Медербек Ниязалиев, КТРК, г. Баткен;

— Серия новостных сообщений о реках Чу и Талас в on-line изданиях: журналист Айпери Ганыжан кызы, портал super.kg, г. Бишкек;

— Серия материалов в on-line изданиях о влиянии качества воды на здоровье населения: коллектив ОРТРК «Ынтымак», г. Ош;

— Видеорепортажи/сюжеты об очистных сооружениях городов и предприятий в Чуйской и Таласской областях: журналист Антон Чипегин, студия «Дуэт про Медиа», г. Бишкек;

— Зеленая экономика — реалии для страны: медиакомпания Capital Creative, г. Бишкек; Азамат Темиркулов, АКИ-Пресс, г. Бишкек.

Примечание: Каждый год для проведения Всемирного дня выбирается определенная тема, связанная с наиболее острой проблемой окружающей среды. В 2017 году мероприятия этого дня «Я с природой» призывают нас выйти из дома и соприкоснуться с красотой природы, осознав ее важность, а также помочь защитить нашу общую Землю. Празднование 5 июня — это возможность привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

Всемирный день окружающей среды был учрежден в 1972 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды. В соответствии с другой резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей в тот же день, была создана Программа ОНН по окружающей среде (UNEP).