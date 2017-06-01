Темир Сариев приглашен на Санкт-Петербургский международный экономический форум

Темир Сариев сегодня примет участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

В Санкт-Петербурге начал свою работу ежегодный международный экономический форум «В поисках нового баланса глобальной экономики». Мероприятие проходит по патронажем президента России Владимира Путина.

В рамках ПМЭФ-2017 будет организовано 108 деловых мероприятий. В работе форума примут участие 39 министров из 26 стран, руководители 72 регионов России, 250 глав крупнейших иностранных компаний, свыше 700 глав российских компаний. Общее количество участников превысит 5 тысяч человек.

По приглашению оргкомитета в форуме принимает участие экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев. Он выступит в панельных дискуссиях.