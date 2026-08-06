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Бизнес

Apple Pay в «Оптима Банке»: высокий интерес и 95 процентов успешных подключений

Каждые 95 из 100 попыток подключения карт Optima Visa к Apple Pay завершаются успешно. Такие результаты показала первая неделя работы сервиса в «Оптима Банке».

На протяжении семи дней показатели оставались стабильно высокими: ежедневно до 97 процентов пользователей, начавших процесс подключения, добавили карту Optima Visa в приложение Apple Wallet. Почти 50 процентов всех подключений были осуществлены в день запуска, более 70 процентов — в первые два дня, а свыше 80 процентов — в течение трех дней после старта сервиса.

«Уже в день запуска мы увидели высокий интерес клиентов к Apple Pay. Важно, что большинство начатых подключений были завершены. Это подтверждает, что сервис удобен, понятен и готов к повседневному использованию», — отметили в «Оптима Банке».

Apple Pay позволяет оплачивать покупки в магазинах, приложениях и онлайн без физической карты в одно касание. Все платежи защищены Face ID, Touch ID и код-паролем.

Подключить карту Optima Visa к Apple Pay можно всего за несколько минут через мобильное приложение Optima24 либо в приложении Apple Wallet — быстро, удобно, и безопасно.

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/384336/
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