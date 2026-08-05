Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь

Мобильный оператор О! продолжает внедрять инновации для удобства клиентов и представляет новый сервис — «Умный автоплатеж» в приложении «Мой О!». Он избавляет от необходимости следить за датой списания абонентской платы и вручную пополнять баланс.

Сервис спасает от самых частых бытовых неудобств:

внезапное отключение связи: интернет или звонки не пропадут прямо посреди важных переговоров, дороги по навигатору или заказа такси.

лишняя рутина: больше не нужно держать в голове дату оплаты и постоянно проверять баланс.

Как это работает

За пару часов до списания абонентской платы система определяет точную стоимость тарифа и подключенных тарифных услуг, после чего пополняет баланс на нужную сумму со счета по умолчанию в «Мой О!». При смене тарифа «Умный автоплатеж» сам подстраивается под новую стоимость без необходимости перенастройки.

Кроме того, абоненты могут получить приятный плюс — кешбэк 1 процент с каждого автоплатежа. Накопленными бонусами можно снова пополнять баланс любого номера О!, а также расплатиться ими за услуги и товары партнеров, участвующих в программе лояльности «О!Бонус».

Быстро. Удобно. Просто!

Подключить «Умный автоплатеж» и управлять им можно бесплатно в приложении «Мой О!» в разделе «Моя связь». Подробнее: o.kg.

ОсОО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.