S&P Global Ratings присвоило Госбанку развития кредитные рейтинги «B+/B»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings впервые присвоило ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B+/B». Прогноз по долгосрочному рейтингу — «Стабильный».

Получение международного кредитного рейтинга является важным этапом институционального развития Госбанка развития и подтверждает последовательную работу кабинета министров Кыргызской Республики по укреплению национальных институтов развития и повышению их инвестиционной привлекательности.

Присвоенный рейтинг открывает новые возможности для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов от международных финансовых организаций, банков развития и зарубежных институциональных инвесторов на более прозрачных и конкурентных условиях. Это позволит увеличить объемы финансирования приоритетных проектов, направленных на устойчивый экономический рост Кыргызской Республики.

Председатель Правления Государственного банка развития Кыргызской Республики Эмиль Такырбашев отметил:

«Получение рейтинга S&P Global Ratings является важным признанием надежности и устойчивости Госбанка развития. Это результат системной работы кабинета министров Кыргызской Республики по созданию эффективного национального института развития. Международный рейтинг повысит доверие иностранных партнеров и расширит возможности Банка по привлечению долгосрочного финансирования для реализации стратегически важных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, «зеленой» экономике и других приоритетных секторах».

Рейтинг также свидетельствует о прозрачности деятельности Банка и соответствии его корпоративного управления международным стандартам. Госбанк развития реализует государственную политику в области финансирования проектов развития, обеспечивая доступ к долгосрочному капиталу для реализации инициатив, имеющих стратегическое значение для экономики страны.

Получение рейтинга международного агентства является очередным шагом в реализации задач, поставленных президентом и кабинетом министров Кыргызской Республики по развитию национальной финансовой системы, привлечению иностранных инвестиций и расширению возможностей финансирования проектов, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию страны.

Справочно:

S&P Global Ratings является одним из ведущих международных рейтинговых агентств («большой тройки»), наряду с Moody’s Ratings и Fitch Ratings. Кредитные рейтинги агентства широко используются международными инвесторами, банками и финансовыми институтами при оценке надежности заемщиков и принятии решений о финансировании.