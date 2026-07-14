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Бизнес

Финал ЧМ-2026 в «Укмуш ТВ»: время болеть за лучших

Самый масштабный и насыщенный чемпионат мира по футболу выходит на финишную прямую. Впереди полуфиналы, матч за третье место и главная игра, которая определит нового чемпиона. Какая из четырех сильнейших сборных заберет Кубок мира: Франция, Испания, Англия или Аргентина?

Франция подходит к полуфиналу как одна из самых мощных и сбалансированных команд турнира. Главная звезда сборной — Килиан Мбаппе, чья взрывная скорость, маневренность и точность ударов не раз решали исход матчей.

Испания делает ставку на контроль мяча, темп и точную игру между линиями. В центре внимания — Ламин Ямаль, лидер турнира по количеству успешных обводок и один из самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира по футболу.

Англия сильна гибкой тактикой, глубиной состава и прагматичной игрой. Ключевая фигура — Джуд Беллингем, который умеет брать на себя ответственность в самые напряженные моменты и обладает феноменальным голевым чутьем.

Аргентина — это опыт действующего чемпиона, несгибаемый характер и умение адаптироваться по ходу игры. Символ команды — Лионель Месси, которого называют одним из величайших футболистов всех времен.

Какие качества окажутся по-настоящему выигрышными? Узнаем совсем скоро. Следите за решающими матчами в приложении «Укмуш ТВ» от Beeline в прямом эфире:

  • 15 июля в 01.00 — полуфинал, Франция — Испания;

  • 16 июля в 01.00 — полуфинал, Англия — Аргентина;

  • 19 июля в 03.00 — матч за третье место;

  • 20 июля в 01.00 — финал ЧМ-2026.

Скачивайте приложение «Укмуш ТВ» в App Store и Google Play. Смотрите прямые трансляции матчей ЧМ-2026 в любом месте и на любом удобном устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке или Smart TV.

Для новых пользователей первые семь дней — БЕСПЛАТНО, далее стоимость подписки будет составлять от 3 сомов в сутки. Бесплатный доступ к сервису есть в некоторых тарифах Beeline: «Укмуш AI», «Безлимит Pro Max» и других.

Не пропустите все самое интересное и болейте за любимую команду до финального свистка. Футбольная история свершится на ваших глазах — в приложении «Укмуш ТВ»!

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги «Укмуш ТВ» предоставляются ОсОО «Стрим Плюс» (Лицензия ГАС КР № 21-0482-КР).

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № № 15-1420-КР, 16-1526-КР, лицензия ГАС при МЦР КР № 21-0482-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381636/
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