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Бизнес

Еще больше преимуществ в тарифе «Абсолюттук»! Новая допопция — «Бери заряд»

Тариф «Абсолюттук» от национального оператора сотовой связи MEGA объединяет выгодные условия для общения и доступ к современным цифровым сервисам. Он создан для тех, кто активно пользуется мобильной связью, смотрит видео, работает онлайн, играет, общается в социальных сетях и ценит максимальный комфорт.

Тариф действует 28 дней и включает:

  • безлимитный интернет;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • 67 минут на номера Beeline и 67 минут на номера О!;
  • более 200 телеканалов в MegaTV;
  • бесплатную раздачу Wi-Fi.

Одним из главных преимуществ тарифа стала возможность каждые 28 дней самостоятельно выбирать три дополнительные опции из набора популярных цифровых сервисов и подписок. Среди них:

  • «Бери заряд» — 10 бесплатных зарядок по 2 часа;
  • бесплатный старт на самокатах Sun Rent и специальный тариф;
  • «Твой заряд» — 10 бесплатных зарядок по 2 часа;
  • GameBoost — минимальный пинг в популярных играх;
  • SocialBoost — приоритетный трафик для социальных сетей;
  • MegaGG — участие в турнирах по популярным играм;
  • «Яндекс Плюс»;
  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
  • онлайн-кинотеатр Start;
  • онлайн-кинотеатр Wink;
  • онлайн-кинотеатр Megogo.

Управлять подключенными услугами и менять выбранные опции можно в приложении MegaPay.

Стоимость тарифа составляет 500 сомов за первые шесть периодов списания абонентской платы. Затем стоимость составит 670 сомов за 28 дней.

Дополнительным преимуществом для новых абонентов станет возможность бесплатно выбрать красивый номер категории «Серебро» или «Серебро Спец» при покупке SIM-карты с тарифом «Абсолюттук». Также предоставляется скидка 50 процентов на номера категорий «Золото», «Золото Спец», «Платина 7500» и «Платина 15000» во всех кодах, кроме 888.

Чтобы абоненты могли пользоваться всеми возможностями тарифа без ограничений, MEGA продолжает развивать и дополнительные сервисы. Теперь во всех центрах продаж и обслуживания компании установлены станции аренды пауэрбанков «Бери заряд». Они позволяют быстро зарядить смартфон, планшет или другое мобильное устройство, даже если собственного зарядного устройства нет под рукой.

Для абонентов MEGA предусмотрен приятный бонус — один бесплатный час аренды пауэрбанка в сутки. Предложение действует исключительно при получении устройства через станции, расположенные в центрах продаж и обслуживания MEGA.

Подключайте тариф «Абсолюттук», пользуйтесь современными цифровыми сервисами, выбирайте дополнительные привилегии и оставайтесь онлайн в любой ситуации — с безлимитным интернетом и всегда заряженным смартфоном.

Адреса всех центров продаж и обслуживания MEGA доступны на официальном сайте компании.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/380969/
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