Хотите покупать выгодно и без переплат? С 1 августа по 31 октября MBANK запускает акцию «С M+ дешевле», которая изменит ваш подход к шопингу. Теперь вы сможете сэкономить до 15 процентов и оплачивать покупки частями, без процентов, до 12 месяцев.

Дешевле, чем за наличные! Как оплатить с М+?

1. Откройте линию M+ 24/7 в приложении MBANK.

2. Выберите сервис «M+».

3. Укажите нужную вам сумму от 2 тысяч до 100 тысяч сомов.

4. При оплате в магазине выберите способ оплаты через «M+» и получите скидку!

Например, если товар стоит 1 тысячу сомов, при оплате через M+ вы увидите «Оплатить М+ 850 сомов». Наглядная разница привлекает внимание.

Для тех, кто еще не знаком с M+, это услуга беспроцентной рассрочки, прямо в мобильном приложении MBANK. M+ позволяет приобретать товары и услуги в более 35 тысячах магазинов по всему Кыргызстану, оплачивая их частями, без процентов и переплат. Забудьте о сложных документах и поиске поручителей — M+ создан для максимального удобства и доступности, делая покупки простыми и понятными для каждого.

Не упустите свою выгоду!

Акция «С М+ ДЕШЕВЛЕ» действует только с 1 августа по 31 октября. Это ваш шанс совершать умные покупки, экономить.

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