14:03
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Бизнес

Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг

Оформи ОСАГО — заправься выгодой! Все клиенты, оформившие полис ОСАГО через приложение BakAi или в отделениях «Бакай Иншуренс», автоматически участвуют в розыгрыше ценных автомобильных призов.

Призовой фонд — 5 тысяч литров топлива АИ-95, 5 видеорегистраторов и главный приз — пакет авто-детейлинга с официальным разрешением на тонировку.

Каждую неделю мы разыгрываем:

  • 100 литров топлива АИ-95 — 10 победителей;
  • видеорегистратор — 1 победитель;
  • главный суперприз — пакет авто-детейлинга: полировка, керамика, тонировка и официальное разрешение на тонировку.

Победители определяются случайным образом через независимый рандомайзер в конце каждой недели, итоги публикуются на официальной странице в Instagram-профиле @insurance_bakai.

Оформите полис ОСАГО через приложение BakAi и получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами!

Мы стремимся сделать страхование удобным и понятным, а наши бонусы — это не просто подарки, а способ поощрить клиентов за выбор удобных цифровых сервисов.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338573/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг
Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане
BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Pos-терминал от Bakai Bank по акции — ноль процентов на все платежи
Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Популярные новости
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Бизнес
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
5 августа, вторник
14:00
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргы...
13:54
Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
13:47
В Бишкеке временно изменены схемы движения пяти автобусов
13:42
Выпуск платежных карт с доступом к электронным кошелькам предлагает Нацбанк
13:39
На улицах Бишкека появились необычные палатки в форме арбуза