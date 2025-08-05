Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг

Оформи ОСАГО — заправься выгодой! Все клиенты, оформившие полис ОСАГО через приложение BakAi или в отделениях «Бакай Иншуренс», автоматически участвуют в розыгрыше ценных автомобильных призов.

Призовой фонд — 5 тысяч литров топлива АИ-95, 5 видеорегистраторов и главный приз — пакет авто-детейлинга с официальным разрешением на тонировку.

Каждую неделю мы разыгрываем:

100 литров топлива АИ-95 — 10 победителей;

— 10 победителей; видеорегистратор — 1 победитель;

— 1 победитель; главный суперприз — пакет авто-детейлинга: полировка, керамика, тонировка и официальное разрешение на тонировку.

Победители определяются случайным образом через независимый рандомайзер в конце каждой недели, итоги публикуются на официальной странице в Instagram-профиле @insurance_bakai.

Оформите полис ОСАГО через приложение BakAi и получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами!

Мы стремимся сделать страхование удобным и понятным, а наши бонусы — это не просто подарки, а способ поощрить клиентов за выбор удобных цифровых сервисов.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.