11:48
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Бизнес

Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay

До 15 августа в Кыргызстане продолжается онлайн-запись в школы. В этом году в связи с переходом на 12-летнюю систему образования прием осуществляется сразу в первый и второй классы.

Система автоматически определяет класс по году рождения: дети, родившиеся в 2018 году, будут зачислены во второй класс, а дети 2019 года рождения — в первый.

Теперь поступление в школу не требует длинных очередей, хождения по учреждениям и сбора бумажных документов. Все можно сделать быстро и удобно через мобильное приложение MegaPay— без визитов в школы и бюрократической волокиты.

Как подать заявку?

  1. Скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Перейдите в раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Образование».
  3. Откройте вкладку «Электронная запись в школу» и нажмите «Продолжить».
  4. Система отобразит список детей, зарегистрированных в ЗАГСе — выберите ребенка, которого хотите записать в школу.
  5. Укажите область и район или город, где планируете обучение.
  6. Выберите подходящую школу и предпочитаемый язык обучения.
  7. Нажмите кнопку «Записать». Если все прошло успешно, на экране появится сообщение «Зачислен» — и ваша заявка принята!

В списке могут отображаться школы, где прием уже завершен. Если школа неактивна и не выбирается — значит, свободных мест в ней нет.

Сервис был разработан совместно с Министерством просвещения Кыргызской Республики и работает по всей территории страны, включая самые отдаленные регионы. Это особенно важно для родителей, которым ранее приходилось лично посещать учебные учреждения.

Почему это удобно?

Электронная запись — это не просто технологическое решение. Это важный шаг в сторону доступных и комфортных государственных услуг.
Теперь родители могут:

  • подавать заявку в любое время, без выходных — сервис работает 24/7;
  • быть уверенными в правильности оформления и официальном подтверждении зачисления;
  • планировать поступление ребенка без лишнего стресса и бумажной суеты.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338542/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Популярные новости
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
На&nbsp;связи 27&nbsp;лет: Beeline дарит подарки в&nbsp;свой день рождения На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Бизнес
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;5&nbsp;месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за 5 месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
Планируй путешествие: AZAL и&nbsp;MBANK дают до&nbsp;15&nbsp;процентов скидки на&nbsp;билеты Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
5 августа, вторник
11:46
YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям младше 16 лет YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям мла...
11:45
Инвестиции из Казахстана в КР составили $113 миллионов в 2024 году — это рекорд
11:37
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
11:35
Минтранс продолжает выравнивать неасфальтированные автомобильные дороги
11:30
Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay