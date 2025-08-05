Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay

До 15 августа в Кыргызстане продолжается онлайн-запись в школы. В этом году в связи с переходом на 12-летнюю систему образования прием осуществляется сразу в первый и второй классы.

Система автоматически определяет класс по году рождения: дети, родившиеся в 2018 году, будут зачислены во второй класс, а дети 2019 года рождения — в первый.

Теперь поступление в школу не требует длинных очередей, хождения по учреждениям и сбора бумажных документов. Все можно сделать быстро и удобно через мобильное приложение MegaPay— без визитов в школы и бюрократической волокиты.

Как подать заявку?

Скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play). Перейдите в раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Образование». Откройте вкладку «Электронная запись в школу» и нажмите «Продолжить». Система отобразит список детей, зарегистрированных в ЗАГСе — выберите ребенка, которого хотите записать в школу. Укажите область и район или город, где планируете обучение. Выберите подходящую школу и предпочитаемый язык обучения. Нажмите кнопку «Записать». Если все прошло успешно, на экране появится сообщение «Зачислен» — и ваша заявка принята!

В списке могут отображаться школы, где прием уже завершен. Если школа неактивна и не выбирается — значит, свободных мест в ней нет.

Сервис был разработан совместно с Министерством просвещения Кыргызской Республики и работает по всей территории страны, включая самые отдаленные регионы. Это особенно важно для родителей, которым ранее приходилось лично посещать учебные учреждения.

Почему это удобно?

Электронная запись — это не просто технологическое решение. Это важный шаг в сторону доступных и комфортных государственных услуг.

Теперь родители могут:

подавать заявку в любое время, без выходных — сервис работает 24/7;

быть уверенными в правильности оформления и официальном подтверждении зачисления;

планировать поступление ребенка без лишнего стресса и бумажной суеты.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.