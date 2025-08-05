ОАО «Элдик Банк» и TULPAR Motors объявляют о старте совместной акции «5 месяцев без платежей на Chevrolet Onix» в рамках программы «Льготное финансирование автокредита-2».
Воспользуйтесь возможностью получить кешбэк, эквивалентный 5 ежемесячным платежам по автокредиту. Эти средства можно использовать для погашения первых взносов или направить на частичное досрочное погашение кредита.
Условия акционного автокредита
- Первоначальный взнос — от 20 процентов от стоимости автомобиля, либо от 0 процентов при предоставлении гарантии от ОАО «Гарантийный фонд».
- Ставка — 8 процентов годовых (ЭПС 8,45 процента).
- Срок — до 60 месяцев.
Кредит можно оформить как по традиционной, так и по исламской модели финансирования.
Покупка нового автомобиля отечественной сборки еще доступнее и выгоднее для кыргызстанцев.
Подробности в отделениях «Элдик Банка» и у дилера TULPAR Motors.
Лиц. НБКР № 033, 033/1.