ОАО «Элдик Банк» и TULPAR Motors объявляют о старте совместной акции «5 месяцев без платежей на Chevrolet Onix» в рамках программы «Льготное финансирование автокредита-2».

Воспользуйтесь возможностью получить кешбэк, эквивалентный 5 ежемесячным платежам по автокредиту. Эти средства можно использовать для погашения первых взносов или направить на частичное досрочное погашение кредита.

Условия акционного автокредита

Первоначальный взнос — от 20 процентов от стоимости автомобиля, либо от 0 процентов при предоставлении гарантии от ОАО «Гарантийный фонд».

Ставка — 8 процентов годовых (ЭПС 8,45 процента).

Срок — до 60 месяцев.

Кредит можно оформить как по традиционной, так и по исламской модели финансирования.

Покупка нового автомобиля отечественной сборки еще доступнее и выгоднее для кыргызстанцев.

Подробности в отделениях «Элдик Банка» и у дилера TULPAR Motors.

Лиц. НБКР № 033, 033/1.