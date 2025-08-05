В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей

В селе Байтик Чуйской области состоялся обучающий тренинг для учителей начальных классов, посвященный основам Монтессори-подхода. Участие приняли более 20 педагогов и заинтересованных родителей из Байтика, Кашка-Суу, Арчалы, Таш-Добо и других близлежащих сел. Об этом 24.kg сообщили в первой частной школе в Байтике.

Тренинг прошел на базе образовательного учреждения Baytik Private School, где обучение проводится с элементами Монтессори-педагогики и билингвального образования. Мероприятие организовано совместно с ведущими Монтессори-педагогами Кыргызстана и при поддержке Аламудунского районного отдела образования, было направлено на повышение квалификации учителей, обмен практиками и распространение современных гуманистических подходов к обучению и воспитанию детей младшего школьного возраста. Особая актуальность тренинга связана с предстоящим переходом на 12-летнюю систему образования и ожидаемый наплыв учеников начальной школы.

Справка: Методика Монтессори — это не «альтернатива», а уже давно признанная и внедренная система образования во многих передовых странах. Например, в Японии и Южной Корее Монтессори активно используется в детских садах и начальной школе. В Швеции элементы Монтессори входят в государственные стандарты дошкольного образования, а в Нидерландах и Италии существуют государственные школы, работающие полностью по этой системе. В Канаде и США множество школ включают Монтессори-классы, поддерживаемые на муниципальном уровне. Это говорит о том, что подход работает — он учит ребенка быть свободным, ответственным и любознательным, а не просто заучивать и повторять.

«Мы открыли школу именно в селе Байтик, потому что хотели сделать качественное образование доступным для семей, живущих в пригороде. Я сама мама двоих детей в возрасте 4-6 лет, и для меня было важно, чтобы они учились недалеко от дома в экологичной, вдохновляющей среде, без утомительных поездок в город, — рассказывает соосновательница школы Бегайым Мамазияева. — Мы хотим, чтобы дети развивались не только академически, но и как личности, связанные с местным сообществом, природой, культурой. Именно поэтому у нас занятия проходят не только в классах, но и под открытым небом, в природных локациях, фермах местных жителей. Мы верим, что обучение может быть живым и радостным».

С основами методики участников познакомила сертифицированный Монтессори-педагог Камила Исабекова — основатель одного из первых в Кыргызстане Монтессори-клубов. В ходе тренинга обсуждались вопросы адаптации подхода к условиям сельских государственных школ, механизмах развития ребенка, нормализации в классе, роли учителя-наблюдателя и организации учебного пространства.

Многие участники отметили интерес к методике и выразили желание внедрять отдельные ее элементы в своей практике.

«Я поверила, что Монтессори-система действительно может дать хорошие результаты в работе с младшими школьниками. Отдельно поразило, насколько продумана среда в самой школе — экологичность, простор, уважительное отношение к детям», — поделилась своим мнением о тренинге Мээрим Алымбаева, учитель начальных классов селе Арчалы.