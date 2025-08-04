Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты

Сезон отпусков уже совсем скоро закончится, но MBANK и AZAL Airlines дарят вам прекрасную возможность отправиться в путешествие по выгодной цене.
Страны Европы, Центральной и Южной Азии и Кавказа уже вас ждут!
С 4 августа 2025 года стартует совместная акция, в рамках которой клиенты MBANK получают до 15 процентов скидку на все направления AZAL Airlines при бронировании через сервис MTravel.
Эта акция открывает двери для поездок в страны Европы, Центральной и Южной Азии, а также Кавказа.
Среди популярных направлений, доступных со скидкой, следующие города:
- Европа: Москва, Санкт-Петербург, Прага, Милан, Вена, Лондон;
- Центральная Азия: Алматы, Ташкент, Душанбе;
- Южная Азия и Кавказ: Баку, Нью-Дели, Тбилиси и другие.
Как воспользоваться акцией
Чтобы получить скидку, необходимо:
- зайти в мобильное приложение MBANK;
- перейти в раздел MTravel;
- выбрать нужное направление и даты поездки (период бронирования билетов: с 4 по 18 августа 2025 года);
- забронировать билет.
Период путешествия: с 4 августа по 25 декабря 2025 года.
Скидка применяется только от тарифа.
Не упустите отличную возможность спланировать осенний отпуск или спонтанное путешествие по выгодной цене и получить неописуемые эмоции!
MBANK — первый цифровой!
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