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Бизнес

Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты

Сезон отпусков уже совсем скоро закончится, но MBANK и AZAL Airlines дарят вам прекрасную возможность отправиться в путешествие по выгодной цене.

Страны Европы, Центральной и Южной Азии и Кавказа уже вас ждут!

С 4 августа 2025 года стартует совместная акция, в рамках которой клиенты MBANK получают до 15 процентов скидку на все направления AZAL Airlines при бронировании через сервис MTravel.

Эта акция открывает двери для поездок в страны Европы, Центральной и Южной Азии, а также Кавказа.

Среди популярных направлений, доступных со скидкой, следующие города:

  • Европа: Москва, Санкт-Петербург, Прага, Милан, Вена, Лондон;
  • Центральная Азия: Алматы, Ташкент, Душанбе;
  • Южная Азия и Кавказ: Баку, Нью-Дели, Тбилиси и другие.

Как воспользоваться акцией

Чтобы получить скидку, необходимо:

  1. зайти в мобильное приложение MBANK;
  2. перейти в раздел MTravel;
  3. выбрать нужное направление и даты поездки (период бронирования билетов: с 4 по 18 августа 2025 года);
  4. забронировать билет.

Период путешествия: с 4 августа по 25 декабря 2025 года.

Скидка применяется только от тарифа.

Не упустите отличную возможность спланировать осенний отпуск или спонтанное путешествие по выгодной цене и получить неописуемые эмоции!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338463/
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