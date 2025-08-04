Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты

Сезон отпусков уже совсем скоро закончится, но MBANK и AZAL Airlines дарят вам прекрасную возможность отправиться в путешествие по выгодной цене.

Страны Европы, Центральной и Южной Азии и Кавказа уже вас ждут!

С 4 августа 2025 года стартует совместная акция, в рамках которой клиенты MBANK получают до 15 процентов скидку на все направления AZAL Airlines при бронировании через сервис MTravel.

Эта акция открывает двери для поездок в страны Европы, Центральной и Южной Азии, а также Кавказа.

Среди популярных направлений, доступных со скидкой, следующие города:

Европа: Москва, Санкт-Петербург, Прага, Милан, Вена, Лондон;

Центральная Азия: Алматы, Ташкент, Душанбе;

Южная Азия и Кавказ: Баку, Нью-Дели, Тбилиси и другие.

Как воспользоваться акцией

Чтобы получить скидку, необходимо:

зайти в мобильное приложение MBANK; перейти в раздел MTravel; выбрать нужное направление и даты поездки (период бронирования билетов: с 4 по 18 августа 2025 года); забронировать билет.

Период путешествия: с 4 августа по 25 декабря 2025 года.

Скидка применяется только от тарифа.

Не упустите отличную возможность спланировать осенний отпуск или спонтанное путешествие по выгодной цене и получить неописуемые эмоции!

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